Gemeinde im Spielfieber

Es ist eine gewohnte Praxis, dass mit der Haushaltsplanung fürs kommende Jahr und den geplanten Investitionen auch stets der Blick auf die Spielplätze der Gemeinde fällt. 16 Spielanlagen mit verschiedenen Themenwelten und Spielangeboten gibt es aktuell. Sie in Ordnung zu halten und gegebenenfalls mit neuen Elementen auszustatten, ist jedes Jahr eine neue Aufgabe. In diesem Jahr wird besonders viel Geld in die Anlagen gesteckt. Dabei ragt eine heraus, die eigentlich schon längst fertig sein sollte.

Sie werden sich noch etwas gedulden müssen, die jungen Ritter der Tafelrunde. Ihre in die Jahre gekommene und langsam brüchig werdende Festung im Möllenkamp wartet immer noch auf die Baumeister. Die sollten eigentlich bereits im vergangenen Jahr ihr Lager aufschlagen und eine neue Burg auf jenem Spielplatzhügel erstehen lassen. „Das größte investive Projekt haben wir nicht hinbekommen. Wir hatten kein Angebot“, resümierte Bernd Schumacher vom Planungs- und Bauamt der Gemeinde jüngst im Familien- und Sozialausschuss. Offenbar ein generelles Problem.

Kräftig investiert werden soll auch in den Spielplatz Schmaler Kamp. So sollen eine neue Hangrutsche und ein Rutschenturm her. Foto: Klaus Meyer

Nun ist das Großprojekt für den Spielplatz Möllenkamp in dieses Jahr gerutscht. Jetzt im Winter sollte eine neue Ausschreibung gestartet werden, um den in der Bürgerbeteiligung ermittelten Wunsch nach einer Ritterburg aus Kunststein zu verwirklichen. Es ist die größte und kostspieligste Maßnahme auf Everswinkels und Alverskirchens Spielplätzen. Die sind der Gemeinde traditionell lieb und teuer, um den jüngsten Vitus-Bürgern einen attraktiven und sicheren Spielspaß zu garantieren. Im Haushalt sind für die neue Festung 50 000 Euro vermerkt. „Das werden wir brauchen“, so Schumacher.

Im Vinckenbusch wird der Turm am Piratenschiff erneuert. Foto: Klaus Meyer

as sind 50 Prozent des Gesamtvolumens in diesem investiven Bereich. Der Umweltberater der Gemeinde bezeichnete das Investitionspaket als „ganz schön dickes Ding“. Die 99.000 Euro verteilen sich auf sechs Spielplätze. 25.000 Euro werden in den Spielplatz Schmaler Kamp gesteckt, wo ein kleiner Rutschenturm und eine Hangrutsche vorgesehen sind. Auf dem Spielplatz Esch I wird es eine neue Doppelschaukel geben, und die Spielfläche an der Dr.-Wittrup-Straße soll mit einem Einsatz von 10.000 Euro attraktiver gemacht werden. Auch dort habe es eine Bürgerbeteiligung gegeben, allerdings sei es „eine schwierige Situation mit den Bäumen dort“. In Alverskirchen soll im Piratennest am Vinckenbusch der Turm am Piratenschiff erneuert werden (7500 Euro), und die Spielfläche am Wittkamp erhält eine Doppelwippe (2500 Euro).

Doch das ist noch nicht alles. Zu den investiven Maßnahmen kommen die Unterhaltungsmaßnahmen, die Pflege, Reinigung, Fallschutz- und Bodenarbeiten sowie den Austausch von Einzelteilen wie Balken, Schaukelsitzen, schildern und ähnliche Dinge beinhalten. Sie summieren sich auf fast 32.000 Euro. Summa summarum werden 131.000 Euro für die jüngsten Bürger der Gemeinde investiert; einstimmig unterstützt von den vier Fraktionen im Ausschuss.