Gemeinde ist etwas sicherer geworden

Ist die Vitus-Gemeinde ein Stück weit sicherer geworden? Blickt man auf die „Kriminalitätshäufigkeitszahl“ (KHZ), die die Anzahl von Straftaten auf 100 000 Einwohner in einer Kommune hochrechnet und damit einen regionalen und temporalen Vergleich ermöglicht, zunächst mit einem „Ja“ beantworten, gefolgt von einem „aber“. Um 134 Punkte gegenüber dem Vorjahr sank die KHZ-Zahl in 2021 auf 2934. Zum Vergleich: Für den gesamten Kreis liegt sie bei 4575. Die Kreis-Polizei spricht von einem „erfolgreichen Jahr“ mit „intensiver Arbeit“ und „messbaren Erfolgen“ sowie einer „sehr guten Aufklärungsquote“ in ihrem Jahresbericht.

Die Zahl der Straftaten auf Gemeindegebiet liegt mit 282 zwar unter der von 2020 (294), aber immer noch deutlich über den Jahren 2018 und 2019 (jeweils 227). Die Aufklärungsquote für diese registrierten Fälle lag bei 57,45 Prozent (Vorjahr: 56,46). Lediglich zwei Prozent aller Straftaten im Kreis Warendorf entfallen auf Everswinkel – zusammen mit Beelen sicherster Ort im Kreis. Die Negativ-Tabelle führen Ahlen mit 23 Prozent und Beckum mit 16 Prozent Anteil an den Straftaten an.

Eine steigende Tendenz zeigt sich in Everswinkel bei den Diebstahl-Delikten im Allgemeinen (90), sehr deutlich im Besonderen bei den Fahrraddiebstählen. Mit 34 Fällen hat sich die Zahl gegenüber 2020 verdoppelt. Die Aufklärungsquote ist in diesem Bereich weiterhin sehr gering (5,88 Prozent). Auch die Fälle, bei denen Dinge aus oder an Autos entwendet wurden, ist von neun auf 13 gestiegen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche schwankt von Jahr zur Jahr. Mal sind es mehr, mal sind es wieder weniger. Mit fünf Fällen waren es 50 Prozent weniger als 2020. Die Aufklärung in diesem Bereich gestaltet sich schwierig, die Erfolgsquote lag bei 40 Prozent, in den beiden Jahren davor bei Null. Fünf Ladendiebstähle wurden zur Anzeige gebracht und ein Geschäftseinbruch.

Erschreckend ist die Zunahme von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um 175 Prozent. Nach sechs, fünf, zwei und vier Fällen in den Jahren 2017 bis 2020 waren es im vergangenen Jahr elf; zwei davon waren Vergewaltigungen. Alle wurden aufgeklärt. Kreisweit waren es 151 Fälle mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der Körperverletzungen bewegt sich auf stabilem Niveau: 33 Delikte kamen im vergangenen Jahr zur Anzeige, die Aufklärungsquote lag bei knapp 88 Prozent. Weiterhin auf einem hohen Level bleibt der Bereich der Straßenkriminalität mit 84 registrierten Straftaten (Vorjahr: 93). Zwölf Fälle von Gewaltkriminalität wurden verzeichnet (Vorjahr: neun).

Während bei den Rauschgiftdelikten (14 Fälle) die Aufklärungsquote mit fast 93 Prozent ebenfalls sehr hoch ist und bei den Betrugsfällen (38) auch noch mehr als die Hälfte (60,53 Prozent) aufgeklärt wurde, sieht es bei den Sachbeschädigungen wieder ganz anders aus. Die Täter entkommen zumeist unerkannt. Von den 33 Straftaten konnte nur ein Viertel aufgeklärt werden.

Übrigens: Bundesweit war der Landkreis Regenburg 2020 die sicherste Region mit einer Kriminalitätshäufigkeitszahl von 2260. Parallel war Frankfurt das unsicherste Pflaster: KHZ 13 739.