Gemeinde sucht Wahlhelfer

Am 15. Mai wird die Wahl zum 18. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen stattfinden. Dazu müssen in jeder Kommune umfangreiche Arbeiten erledigt werden, um diese Wahlen zu organisieren, durchzuführen und schließlich die Ergebnisse zu ermitteln.

An den Wahltagen selbst werden in Everswinkel rund 100 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Wahllokalen plus Briefwahlvorständen benötigt. Hier ist die Verwaltung immer auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. „Ohne die vielen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer könnten Wahlen gar nicht durchgeführt werden. Dafür erlebt man dann allerdings auch mehr vom Wahlsonntag als den kurzen Moment, wenn man selbst seine Stimme abgibt“, schreibt die Gemeinde in einer Pressenotiz. Sie bittet darum alle Wahlberechtigten aus Alverskirchen und Everswinkel, einmal darüber nachzudenken, ob sie sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer engagieren möchten. Insbesondere Jung- und Erstwählerinnen und -wähler sollten sich angesprochen fühlen, denn während eines halben Tages im Wahllokal könne man Demokratie hautnah erleben.

Spannend wird es um 18 Uhr.

Richtig spannend werde es, wenn um 18 Uhr mit dem gesamten Wahlvorstand die Stimmen ausgezählt werden – und dann noch später, wenn im Rathaus die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken präsentiert werden.

Und was machen Wahlhelferinnen und –helfer im Einzelnen? Sie sind am Vor- oder Nachmittag in den Wahllokalen anwesend, um die Wahlberechtigungen zu prüfen, die Stimmzettel auszugeben, die ordnungsgemäße Wahl der Bürgerinnen und Bürger zu beobachten sowie nach Schließung des Wahllokals bei der Stimmenauszählung mitzuwirken. Als kleines „finanzielles Dankeschön“ gibt es dafür das sogenannte Erfrischungsgeld von 35 Euro.

Mitmachen ab dem 18. Lebensjahr

Mitmachen können alle Bürgerinnen und Bürger ab Vollendung des 18. Lebensjahres, Vorkenntnisse sind nicht notwendig. „Alles was nötig ist, wird zuvor an einem hausinternen Info-Abend kompakt vermittelt. Und in jedem Team sitzt mindestens ein „alter Hase“, erläutert die Gemeindeverwaltung. Interessenten sollten sich am besten gleich anmelden. Für Fragen oder weitere Informationen steht bei der Gemeinde Everswinkel Jens Linnemann unter

0 25 82/ 8 81 17 zur Verfügung. Das Wahlamt der Gemeinde Everswinkel freut sich über jede und jeden Freiwilligen, die beziehungsweise der dazu beiträgt, dass die Wahl gut läuft.