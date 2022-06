Genaues Auge für eine hohe Ringzahl

In den vergangenen Woche drehte sich in Everswinkel so einiges um den Schießsport – kein Wunder, denn das Pokalschießen der Vereine lief über drei Wochen und brachte jede Menge spannender Wettkämpfe mit sich. Auch Interessierte hatten die Gelegenheit, den Schießsport kennenzulernen. Eine weitere Möglichkeit dazu wird es auch im Rahmen des anstehenden Schützenfestes geben.

In Mannschaft- und Einzelwettbewerben traten die Sportschützen des SC DJK Everswinkel beim Pokalschießen der Vereine gegeneinander sowie auch gegen teilnehmende Gastvereine an.

Drei Wochen lang herrschte reger Betrieb auf dem Schießstand der Sportschützen des SC DJK. „Das Pokalschießen der Vereine wurde in den vier Gruppen Profi-, Hobby-, Damen- und Gastvereine ausgetragen, und die Schützen traten in Mannschaft- und Einzelwettbewerben gegeneinander an“, teilt der SC DJK in einer Pressenotiz mit. Dabei gab es sogar Schützen, die für mehrere Vereine starteten, so dass hierbei nur das zuerst geschossene Ergebnis für den Einzelwettbewerb notiert wurde.

Beim Stechen am Vitus-Sonntag bekamen die fünf bestplatzierten Einzelschützen noch einmal zehn Scheiben und versuchten erneut ein genaues Auge zu beweisen und eine hohe Ringzahl zu erreichen. Dieses Ergebnis wurde dann mit dem zuerst geschossenen Ergebnis addiert. Die Schützin oder der Schütze mit der meisten Ringzahl gewann einen Pokal. Bei den Damen traten sechs Schützinnen an, da der vierte bis sechste Platz ringgleich war. Den Sieg sicherte sich Ingeborg Heitmann (187 Ringe) vor Britta Schröter (179 Ringe) und Jaqueline Rotthege (173 Ringe), gefolgt von Kathrin Rottmann (171 Ringe), Dorothee Roggenland (170 Ringe) Kristina Werner (168 Ringe).

Fünf Herren traten im Stechen der Schützen an.

Bei den Herren traten fünf Schützen an. Sieger wurde Mario Hobsch (190 Ringe) vor Johannes Ahlmann (189 Ringe) und Andre Petermann (183 Ringe), gefolgt von Falk Siemann (179 Ringe) und Robert Schoppmann (178 Ringen).

Die Frauen der Ehrensenatoren machten es den Männern gleich und holten sich den Damen-Wanderpokal mit 341 Ringen. Der Hobby-Wanderpokal ging an die Ehrensenatoren mit 342 Ringen. Bei den Profis konnte sich die dritte Mannschaft des Hegerings mit 365 Ringen den ersten Platz sichern.

Bei den Gästen dauerte es etwas länger, bis die Freckenhorster Ehrengarde den Gastpokal erringen konnte. Sie wollte den Pokal unbedingt, und so wurden die sechs Schützen, mit denen sie angetreten waren, immer wieder neu zusammengestellt. Mit der neunten Mannschaft schaffte man dann endlich mit 359 Ringen den ersten Platz.

Glückschießen beim Vitus-Fest

Zuvor hatten am Sonntag allerdings die Besucher des Vitus-Festes die Möglichkeit, den Schießstand zu besichtigen und an einem Glücksschießen teilzunehmen. Im Dorf hatten die Schützen eigens eine Red-Dot-Anlage aufgebaut, bei der man mit einem Lichtpunktgewehr das Schießen üben konnte. Erfolgreiche Schützen erhielten einen Gutschein für ein Glücksschießen auf dem Schießstand. Bei der Glücksscheibe ist ein richtiges Zielen nicht möglich, da die dünnen Linien am Schützenstand nicht zu erkennen sind. Mit einer Ringzahl von 66 Ringen errang Markus Classen den ersten Platz. Insgesamt gab es zehn Preise zu gewinnen. Am Schützenfest-Sonntag können Interessierte den Schießsport einfach mal testen.