Geschichten und Bilder gesucht

Das Jahr 2022 ist für den Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel e.V. ein ganz besonderes in der Vereinsgeschichte: Der Verein feiert das 100-jährige Vereinsjubiläum. Es war 1922, als der Bürgerschützenverein in Everswinkel (BSV) gegründet wurde.

Unabhängig von der Gründung des Vereins gibt es das Schützenwesen im Vitus-Dorf bereits seit über 300 Jahren. Am 25. April 1989 wurde der Heimatverein gegründet und ist seitdem eine Formation des Schützenvereins. Der offizielle Name des Schützenvereins fortan: „Bürgerschützen- und Heimatverein ‚St. Hubertus‘ Everswinkel“, kurz BSHV.

„Es wird in diesem Jahr zahlreiche Aktionen rund um das Jubiläums-Schützenfest geben. Eines können wir schon jetzt versprechen: Es wird Angebote für Jung und Alt, für Vereinsmitglieder und Nicht-Mitglieder, für Freunde des BSHV aber auch für alle, die einfach mit dabei sein möchten, geben“, sagt Vorsitzende des BSHV Berthold Buntenkötter. Seit mehr als eineinhalb Jahren planen und organisieren über 60 ehrenamtliche Mitglieder in verschiedenen Arbeitsgruppen das Jubiläum. Was wird es für Veranstaltungen außerhalb des Jubiläumsschützenfestes geben? Wann ist der große Jubiläumstag? Was gibt es für Besonderheiten? Fragen über Fragen, denen der Vorstand auf den Grund gegangen ist.

Ein Blick auf die Arbeitsgruppen: Zu einem Jubiläum gehört natürlich eine Festschrift. Darum kümmert sich die Arbeitsgruppe „Festschrift“. Viele Seiten mit Informationen rund ums Schützenfest und zu den verschiedenen Formationen sind bereits geschrieben und mit Fotos aus dem reichhaltigen Fundus von Kalli Kukuk angereicht. Insbesondere die historische Entwicklung des Vereins, dessen Wurzeln bis weit über das Jahr 1922 hinaus reichen, werden in der Festschrift beleuchtet und die Entwicklung des Vereins dargestellt. Das Team um Barthold Deiters, Franz-Josef Rutsch, Kalli Kukuk, Bernhard Rotthege, Norbert Siemann und Josef Beuck ist aber noch auf der Suche nach Schlaglichtern aus der Vergangenheit, besonderen Begebenheiten, die im Gedächtnis geblieben sind oder auch kurzen Anekdoten, die es wert sind, der Nachwelt überliefert zu werden. Weiterhin ist man um Aufklärung bemüht, wer von 1922 bis 1939 Oberst des Vereins gewesen ist. Dazu liegen derzeit unterschiedliche Informationen vor.

Der BSHV ruft alle Everswinkeler auf: Wer hat noch eine Geschichte oder Anekdote, die in der Festschrift abgedruckt werden soll? In welchem Fotoalbum ruhen noch besondere Schätze? Rückmeldungen werden erbeten bis 11. Februar per E-Mail an barthold.deiters@yahoo.de. „Jede Anregung ist herzlich willkommen.“ Weitere Berichte zu den Arbeitsgruppen des BSHV-Jubiläums folgen in nächster Zeit.