Geselliger Abend unterm Maibaum

Per Gabelstapler wurde der mit dem Wappen aller Vereine versehene Maibaum in Alverskirchen aufgestellt; der Spielmannszug Alverskirchen sorgte für die passende musikalische Untermalung.

Auch in Alverskirchen zieht der Maibaum die Blicke auf sich – dank der Landjugend. ,,Nach den letzten zwei Jahren konnten wir endlich wieder mit den Dorfbesuchern den Maibaum aufstellen“ und dies mit wenigen Leuten unter besonderen Hygienebedingungen, teilt der KLJB-Vorstand mit.

Viele Alverskirchener verfolgten die Aktion gegen 18 Uhr am vergangenen Freitag. Per Gabelstapler wurde der Baum mit den Wappen aller Vereine aufgestellt, mit Holzkeilen im vorgesehenen Schacht fixiert und gerichtet. ,,Es erfordert jedes Jahr wieder ziemlich viel Gefühl und Konzentration. Der Staplerfahrer muss genau die Anweisungen der anderen befolgen, sonst kann schnell etwas schieflaufen“, so Johannes Eikelmann, Sportwart der KLJB. Für die musikalische Begleitung sorgte der Spielmannzug Alverskirchen. Tanzgruppen der DJK Rot-Weiß Alverskirchen hatten dann unter dem Maibaum ihre umjubelten Auftritte. Bei Getränken und Grill-Würstchen klang der Abend in geselliger Runde aus.