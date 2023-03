Gestaltungsoffensive verzögert sich

Everswinkel

Eigentlich war man schon so richtig in Aufbruchstimmung. Keine fünf Wochen ist das her. Auf dem Weg, Everswinkels Ortskern nachhaltig zu attraktivieren und dafür Fördergelder des Landes in Anspruch nehmen zu können, führte kein Weg an der Erarbeitung eines „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts“ (ISEK) vorbei. Das ist inzwischen erarbeitet, wurde Anfang Februar im Planungsausschuss vorgestellt und sollte nun als Türöffner für die Antragstellung bei der Bezirksregierung dienen. Daraus wird so schnell nichts.

Von Klaus Meyer