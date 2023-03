Wie sieht eigentlich gesunde Ernährung aus? Ist das, was ich gerne esse, gesund? Wie schnell und wie lange kann ich laufen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich die Fünftklässler der Verbundschule Everswinkel.

„Body+Grips-Mobil“ an der Verbundschule

„Gesundheit spannend erleben“, das ist das Motto dieses Mobils. In Zusammenarbeit mit der IKK Classic tourt der Bulli des DRK durch Westfalen-Lippe. Zum Gepäck des Transporters zählen viele verschiedene Stationen, an denen Kinder und Jugendliche sich mit den Themen Bewegung, Ernährung, soziales Miteinander oder Körper und Geist auseinandersetzen. In der Verbundschule durchliefen die Fünftklässler einen Parcours von 15 Stationen. Einen ganzen Schulvormittag beschäftigten sich die Kinder mit den Themen. Unterstützt wurden sie dabei von den Klassen 9c und 9d. Denn natürlich mussten alle Stationen erklärt, anmoderiert und betreut werden. Diese Aufgabe übernahmen die Neuntklässler, die für ihr Engagement auch eine Urkunde erhalten haben.

Zum ersten Mal war das Body+Grips-Mobil an der Verbundschule Everswinkel - organisiert und initiiert von den Lehrerinnen Christel Riegger und Susanne Rost. Und das Fazit fiel eindeutig aus: „Die Schülerinnen und Schüler aus den fünften Klassen waren begeistert von den abwechslungsreichen Stationen und Aufgaben. Die Jugendlichen aus Klasse 9 übten sich in Moderation und Motivation der jüngeren Mitschüler - also auch für sie ein bereichernder Vormittag.“