Geteiltes Glück, doppelte Freude

Es ist einer jener Sätze, die weltbekannt sind. Neil Armstrong sprach jene Worte am 20. Juli 1969, als die Mondfähre von Apollo 11 auf dem Erdtrabanten aufgesetzt hatte: „The Eagle has landed.“ Der Adler ist gelandet. Und jetzt ist er erneut gelandet. In Lüdinghausen.

Und die Freude dort war beinahe so groß wie damals die über den ersten Menschen auf dem Mond. Dieser Adler, der einen faszinierenden, schlagzeilenträchtigen Weg hinter sich hat, ist jetzt von Everswinkel aus zu seinem sicherlich letzten „Flug“ gestartet. Das alte, von Villeroy & Boch ab 1852 gefertigte und 1880 auch in der St. Magnus-Kirche im Boden verlegte Motiv aus „Mettlacher Platten“ schließt eine Lücke in der Kirche des Antoniusklosters in Lüdinghausen.

Damit wird ein besonderer Schlusspunkt hinter eine besondere Geschichte gesetzt. Eine Delegation vom Projektausschuss zur Renovierung und Sanierung der St. Magnus-Kirche machte sich mit dem steinernen Adler zu den Schwestern des Klosters auf den Weg. Einer glücklichen Fügung ist es zu verdanken, dass sowohl der alten Kirchenboden in Everswinkel wiederhergestellt werden konnte als auch die für die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser Luft stehenden Tiermotive Löwe, Salamander, Fisch und Adler in Lüdinghausen wieder komplett sind. Denn auch dort wurde diese Motive damals etwa zur gleichen Zeit verlegt. Das Antoniuskloster ist 1895 errichtet worden, zwei Jahre nach der Renovierung der St. Magnus-Kirche durch den Münsteraner Architekten Wilhelm Rincklake (1851-1927).

In dem Fliesenboden der Lüdinghausener Klosterkirche fehlt genau das Adler-Motiv. Foto: Kirchengemeinde

In Everswinkel war der Boden später bei einer weiteren Renovierung und im Zuge von Stabilisierungsmaßnahmen im Altarbereich teilweise zerstört und und insgesamt von neuen Fliesen überdeckt worden. Im Zuge der neuerlichen Renovierung ab 2020 tauchten diese Fliesen als „kleines Wunder von St. Magnus“ dann wieder auf. Die göttliche Fügung, wie es Pfarrer Pawel Czarnecki gerne umschreibt, wollte es dann, dass ein Mitarbeiter einer anderen Kirchengemeinde just zu der Zeit zufällig die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ anschaute und dort genau ein dickes Paket jener Fliesen entdeckte. Über Jahrzehnte waren Adler, Löwe, Salamander und Fisch sowie weitere Schmuckfliesen in einem Keller in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) verstaubt und vergessen. Für 2200 Euro erwarb sie Antiquitätenhändler Thorsden Schlößner aus Kreuznau. Der Kirchenmitarbeiter gab die Info nach Everswinkel weiter, Pfarrer Czarnecki, Josef Starp und Heinz Kemker überlegten nicht lange, nahmen Kontakt auf und konnten das Paket zum Sonderpreis von 3000 Euro übernehmen. Theoretisch hätte er mit diesen Premium-Fliesen, die kein Massenprodukt waren, auch 7000 bis 8000 Euro erzielen können.

Die Geschichte machte nicht nur in den WN Schlagzeilen. Schwester Gerhardis von den Lüdinghausener Franziskanerinnen las auf der Internetseite „katholisch.de“ davon. Und sie entdeckte bei den in „Bares für Rares“ gezeigten Fliesen auch das Adler-Motiv, das bei Umbauarbeiten in ihrer Klosterkirche im vergangenen Jahrhundert verloren gegangen war. Hoffnung auf den Lückenschluss im Fliesenbild keimte auf.

Die Everswinkeler „Fliesen-Boten“ Josef Starp, Heinz Kemker und Ludger Schlüter mit ihrer wertvollen Fracht in der Lüdinghausener Klosterkirche mit Oberin Schwester Susann, Schwester Gerhardis und Schwester Kunigunde sowie Pfarrer Dr. Hector Sanchez. Die Everswinkeler „Fliesen-Boten“ Josef Starp, Heinz Kemker und Ludger Schlüter mit ihrer wertvollen Fracht in der Lüdinghausener Klosterkirche mit Foto: Kirchengemeinde

Zurecht. In einem Telefongespräch mit Pfarrer Pawel Czarnecki und Heinz Kemker vom Renovierungsausschuss signalisierten beide die Chance, ein eventuell überzähliges Exemplar abgeben zu können. Die glückliche Fügung wollte es, dass der Everswinkeler Adler im Original erhalten geblieben war und man das Ersatzexemplar aus dem Zukauf nicht benötigte. Nachdem die Wiederherstellung des Fliesenbodens in St. Magnus im Oktober vergangenen Jahres endgültig abgeschlossen worden werden konnte, war es nun soweit. „Fast schon in einer Prozession machten sich Ludger Schlüter, Josef Starp und Heinz Kemker mit den Fliesen auf den Weg nach Lüdinghausen“, berichtet Pfarrer Czarnecki. Mit Freude traf die Delegation dort auch auf einen alten Bekannten: Dr. Hector Sanchez, früherer Pfarrer in Alverskirchen, der dort regelmäßig in der Klosterkapelle Gottesdienste feiert.

Starp, Schlüter und Kemker betätigten sich gleich einmal probeweise im Puzzle-Spiel und setzten den Adler vor Ort auf der entsprechenden Bodenstelle zusammen. Sehr zur Freude von Oberin Schwester Susann, Schwester Gerhardis und Schwester Kunigunde, die sich begeistert zeigten von dem wiedergefundenen Schatz. In geselliger Runde bei Eis und Eierlikör ließ man diese tolle Geschichte noch einmal Revue passieren, verbunden mit einem großen Dank der Lüdinghausener an Pfarrer Czarnecki, den Kirchenvorstand und die ganze Kirchengemeinde Everswinkel. Geteiltes Glück und doppelte Freude.