Gewerbesteuer erneut erfreulich

Vor einem drohenden Sturm scheint oftmals die Sonne. Dieses Bild lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen – zum Beispiel die augenblickliche finanzielle Situation der Gemeinde. Als Kämmerin Susanne Nerkamp den Ratsmitgliedern den aktuellen Finanzstatusbericht vorlegte, konnte sie im Hinblick auf die Gewerbesteuererneut erfreuliche Nachrichten verkünden. „Die Gewerbesteuerentwicklung ist weiterhin positiv.“

Im aktuellen Haushalt fürs laufende Jahr waren 6,2 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert worden. Ein um 1,2 Millionen Euro mutigerer Schritt im Vergleich zur Kalkulation für 2021, nachdem das Jahresergebnis fürs vergangene Jahr dann letztendlich bei 9,2 Millionen Euro betragen hatte. Nun also wieder der Blick auf die Einnahmeuhr. Und mit dem Stichtag 5. September lautete die Prognose bereits auf rund acht Millionen Euro. „Ob das so weiterläuft, kann aber keiner sagen“, merkte Nerkamp an.

Derzeit sieht es also so aus, als könnte der prognostizierte Fehlbetrag gemäß Haushaltsplan deutlich verringert werden. Die Kämmerin zeigte auf, wo sich Minder- oder Mehrausgaben bemerkbar machen. Mehreinnahmen gibt‘s laut Zwischenstand auch bei den Grundsteuern A und B (23.000 Euro), geringere Ausgaben in den Bereichen Ordnungswesen/Gewerbe/Bürger, beim Haus der Generationen sowie Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, die sich auf rund 74.000 Euro summieren. Demgegenüber muss die Gemeinde von einer um 150.000 Euro höheren Gewerbesteuerumlage ausgehen (dann 666.000 Euro), die Personalkosten fallen um 11.000 Euro höher aus (aufgrund einer Besoldungserhöhung im Dezember), und die Schülerbeförderung wird in Folge der gestiegenen Kraftstoffpreise wohl um fast 17.000 Euro teurer (dann 546.000 Euro). Rechnerisch kommen schließlich noch Ermächtigungsübertragungen – sprich die Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln ins folgende Haushaltsjahr – von fast 1,1 Millionen Euro hinzu.

Unterm Strich reduziert sich das seinerzeit bei der Haushaltsplanaufstellung berechnete Defizit im Ergebnisplan von rund 1,3 Millionen auf 577.000 Euro nach derzeitigen Zahlen. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr war mit einem Fehlbetrag von 728.000 Euro zum Jahresende gerechnet worden, tatsächlich gab‘s ein Plus von zwei Millionen.

Im Finanzplan machen sich nicht getätigte Ausgaben bemerkbar. So stehen beim Grundstückserwerb statt der geplanten 2,8 Millionen Euro nur noch 800.000 Euro zu Buche, und auch die Erneuerung der Laufbahn im Sportpark Wester ist nicht erfolgt in diesem Jahr (Ansatz 400.000 Euro). Auf der anderen Seite gab es ungeplante (Mehr-)Ausgaben wie den Kauf eines Hauses zur Unterbringung von geflüchteten Menschen (285.000 Euro), überplanmäßige Mittel für die Beschaffung der neuen Feuerwehr-Drehleiter (254.000 Euro) sowie im Bereich Personal die Erstattung von Versorgungslasten nach dem Ausscheiden (239.000 Euro).