Glasfaser-Ausbau und Brückensanierungen

Regelmäßig treffen sich die Vertreter der heimischen Landwirtschaft mit Bürgermeister Sebastian Seidel zum sogenannten Jahresgespräch, um sich auszutauschen und aktuelle Fragen zu diskutieren. Auch jetzt stand wieder eine ganze Reihe an Themen auf der Tagesordnung.

So berichtete die Verwaltung über die Gewässerunterhaltungsgebühr, die nicht mehr nur für den Außenbereich, sondern auch für den Innenbereich erhoben wird. Ein weiteres Thema waren die Maßnahmen, die in den kommenden Jahren an den gemeindlichen Brücken im Außenbereich durchzuführen sind.

„Hier gibt es schon etwas zu tun“, so Bürgermeister Seidel. „Aber wir sind darauf eingestellt und haben die Kosten für diese Sanierungen im Haushalt bereits eingeplant.“ Auch was die Pflege der Wirtschaftswege angeht, ist die Gemeindeverwaltung vorbereitet: Im kommenden Jahr stehen 100 000 Euro dafür zur Verfügung.

Besonders intensiv besprochen wurde laut Presseinformation der Gemeinde der Punkt Ausbau des Glasfasernetzes im Außenbereich. 160 Millionen Euro Fördermittel von Bund, Land, Kreis und Kommune fließen im Kreis in dieses Projekt, insgesamt 13 500 Haushalte profitieren kreisweit davon. Den Zuschlag für den Breitbandausbau im Außenbereich erhielt die Deutsche Glasfaser, die mit den Bauarbeiten in Everswinkel ab Januar 2022 beginnen will.

Eine Info-Veranstaltung sei zeitnah vor Beginn der Bauphase geplant. Weitere Infos und Antworten erhalten Landwirte und ihre Familien telefonisch oder im Internet bei der Stabstelle Glasfasernetzausbau des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf (https://gigabit.waf.de/).