Gleich in der Erfolgsspur

„Am liebsten geben wir Gas.“ Eine klare Ansage von Merit Lübbers. Die Everswinkelerin meint damit aber nicht das Autofahren, denn dafür ist sie noch viel zu jung. Die Zehnjährige reitet. Und das schon mit Erfolg. Gleich in ihrem ersten Turnierjahr hat sie mit ihrem achtjährigen Islandpferde-Hengst Litur von Külztal ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt.

Die Nachwuchsreiterin hat es nicht nur geschafft, in den Jugendkader Westfalen-Lippe aufgenommen zu werden, sondern sich auch noch für die Deutschen Jugendmeisterschaften der Islandpferde zu qualifizieren. Die fanden jetzt auf dem idyllisch gelegenen Islandpferdegestüt Kronshof in Dahlenburg-Ellringen in der Lüneburger Elbtalaue statt. Islandpferde überzeugen durch einen klaren, aufgeschlossenen Charakter und gelten als unkompliziert, intelligent, schnell lernend, robust, einsatzfreudig und vor allem freundlich. Dadurch sind sie auch für junge sowie etwas ängstliche Reiter bestens geeignet.

Hengst Litur bestätigt diese Charaktereigenschaften schon in jungen Jahren und trägt seine zierliche Reiterin unermüdlich durch die Bahn. In Dahlenburg hielt das Duo nun die Everswinkeler Fahne hoch. Merit Lübbers hatte sich für die Disziplinen Tölt – das ist die Spezialgangart der Islandpferde – als auch Viergang qualifiziert. Bei dem steht neben den bekannten Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp auch der Tölt im Fokus. Beim Tölt gibt‘s keine „Flugphase“, sondern als Reiterin bzw. Reiter sitzt man bequem im Sattel, reitet erschütterungsfrei in den verschiedenen Tempovariationen durch Bahn und Gelände. Die Zehnjährige ging in der Klasse der Zwölfjährigen an den Start und konnte sich behaupten und sicherte sich in ihrer Paradedisziplin einen guten Platz im Mittelfeld. „Wichtig war vor allem für das junge Team, mit Spaß bei der Sache durch das erste große Turnier zu gehen“, freut sich Mutter Andrea Lübbers. Zum Saisonabschluss wartet noch einmal ein großes Turnier mit den NRW Meisterschaften. Die finden im Sauerland statt. Und da will Merit Lübbers natürlich wieder Gas geben.