Golfclub präsentiert sich meisterlich

Was in den 30 Jahren passiert ist, seitdem es Webseiten gibt, ist atemberaubend. Zwar ist die grundlegende Struktur nicht großartig anders mit geordneten Text-, Bild- und Multimedia-Elementen, doch mit den leistungsfähigeren Computern und schnelleren Datenübertragungsraten veränderten sich auch Erscheinungsbild und Inhalte der Seiten. Im Rahmen des „Homepage Checks“ schauen die WN heute auf die Internet-Auftritte der Sport- und Musikvereine.

In dieser Folge besuchen die WN die Internet-Auftritte des Reit- und Fahrvereins, der DJK Rot-Weiß Alverskirchen, von „Living Gospel“ (oberer Reihe), des Golfclubs Brückhausen, des Blasorchesters Everswinkel (mittlere Reihe), des Orchesters Musica Viva, des Spielmannszuges Alverskirchen und des SC DJK Everswinkel.

Mittlerweile haben auf den Webseiten dynamische Inhalte Einzug gehalten. Homepages lassen sich heute mit Baukästen einfach und günstig erstellen. In der Vitus-Gemeinde gibt es zahlreiche Homepages von Parteien, Institutionen, Vereinen, Firmen und Privatpersonen. Die WN haben sich einige ausgewählte öffentliche Seiten einmal genauer angeschaut und präsentieren die Ergebnisse in einer Mini-Serie. Heute geht es um Sport- und Musikvereine in der Gemeinde. Stichtag für die Momentaufnahmen war der 1. Februar.

www.djkrwa.de

Die Startseite der DJK Rot-Weiß Alverskirchen wirkt mit etwas blassen und wenig aussagekräftigen Großfotos sowie fehlender Begrüßung und fehlendem Starttext nicht sonderlich einladend und informativ. Die Terminübersicht ist leer; der letzte aktuelle Eintrag erfolgte zu den Corona-Regeln ab 13. Januar. Die Kursus-Angebote sind übersichtlich mit hinterlegtem Kalender. Die Präsentationen von Vorstand, Geschäftsstelle, Leitbild und Chronik erfolgen ohne jegliche Fotos und sind optisch wenig ansprechend. Bei der Übersicht der Sportstätten gibt es zumindest den Versuch einer bildlichen Anreicherung – die längst aufgegebenen Tennisplätze sind noch dabei. Die Vorstellung der Abteilungen erfolgt mit kompakten Infos, kombiniert meist mit Symbolfotos. Der Bereich „Galerien“ ist gänzlich ohne Inhalt. Fazit: Das geht besser.

Facebook-Präsenz: 347 Follower; letzter Eintrag 26. Januar, Link zum Sportmagazin Heimspiel.

www.scdjk.de

Eine übersichtliche Startseite mit Großfotos, Begrüßung, zentralen Infos zu Geschäftsstelle, Mitgliedschaft und Sportsuche sowie Vereins-News empfangen den Besucher der Seite des SC DJK Everswinkel. Der letzte Eintrag ist vom 29. Januar (1. Volleyball-Damen). Auf der Seite gibt‘s fortlaufende News, die sich mit einem Klick auf Facebook teilen lassen. Bildreich wird über Vorstand, Ansprechpartner und Sportstätten informiert. Eine schnelle Übersicht zeigt Sport- sowie Gesundheits- und Fitness-Angebote, Sportstättenbelegung, Termine, ergänzt um einen umfassenden Servicebereich. Eine nahezu perfekte Website – man vermisst allerdings einen Menüpunkt zur Historie des Vereins. Und das dunkle Foto der Geschäftsstelle von außen erscheint verzichtbar.

Facebook-Präsenz: 36 Follower; letzter Eintrag am 22. Dezember, Kursusprogramm

www.rufv-alverskirchen-everswinkel.de

Der Reit- und Fahrverein zeigt derzeit eine rudimentäre Startseite mit Hinweis auf ein Turnier im vergangenen Oktober. Auch die Info über Trainingstage ist veraltet und stammt vom Juni 2021. Diverse Rubriken wie zu Verein und Vorstand, Unterricht oder Turnieren sind leer. Stattdessen ein Hinweis, die Seite befinde sich noch in der Überarbeitung. Der Verein ist praktisch offline.

Facebook-Präsenz: –

www.gc-brueckhausen.de

Eine äußerst gelungene, übersichtliche, strukturierte und attraktiv gestaltete Startseite mit Bildern, Text-Anreißern und klarer Menü-Führung prägt den Einstieg auf der Webseite des Golfclubs Brückhausen. Der letzte Eintrag vom Greenkeeper ist vom 27. Januar. Mit 60 aktuellen Posts in 2021 ist die Seite stets top gepflegt, ansprechende Bilder zu allen Themenbereichen bieten etwas fürs Auge. Club-Portrait und -Geschichte werden in einer informativen Ausführlichkeit geboten, dazu gibt‘s erschöpfende Infos zur Platzanlage mit grafischer Übersicht über alle Spielbahnen und Startzeit-Reservierung. Kompakte Infos vom Greenfee über Scorecard bis zu Hotel-Kooperationen versorgen auswärtige Gäste. Separate Info-Bereiche rund ums Sportliche, die Jugend und die Pros runden das Bild ab. Fazit: Eine absolut professionelle, durchweg betreute, aktuelle und durch tolle Fotos sehr attraktiv gestaltete Website – ein Paradebeispiel.

Facebook-Präsenz: 559 Follower; letzter Eintrag am 12. Januar, Neues vom Greenkeeping

Foto:

www.blasorchester-everswinkel.de

Das BOE bläst mit einer übersichtlichen Startseite mit lesefreundlicher Schrift und plakativem Gruppenbild zum Internet-Auftritt. News gibt es nur wenige; die jüngste Meldung stammt vom 4. Juli 2021 über die Aktion „auspacken-anhören-ausflippen“. Etwas zu kurz geraten ist die Info „über uns“ zum Orchester, auch die Infos zur Jugendarbeit sind sehr kompakt. Man vermisst eine Foto-Galerie, und auch ein Pressespiegel über Konzerte und Auftritte wäre eine Bereicherung und Werbung fürs BOE gleichermaßen.

Facebook-Präsenz: 435 Follower; letzter Eintrag am 24. Dezember 2021, ein Weihnachtsgruß

www.spielmannszug-alverskirchen.de

Eine übersichtliche Startseite mit Menü-Übersicht, großen Fotos und Kurzmeldungen, die etwas einfach gestrickt wirkt, empfängt den Besucher beim Spielmannszug Alverskirchen. Der letzter Eintrag stammt von Anfang Dezember zum Heimatpreis. In der Menüführung geht es zur Terminübersicht, zu einer Bildergalerie, einer Präsentation des Vorstandes mit Portraitfotos, einer Musiker-Auflistung lediglich mit Vornamen und sehr knapp gehaltenen Infos zu musikalischen Ausbildungsgängen. Der Blick in die Vereinsgeschichte beginnt detailliert, erweist sich dann aber doch als unvollständig, weil er in den 70er-Jahren abbricht.

Facebook-Präsenz: 566 Follower; letzter Eintrag vom 30. Januar, Vereins-News

www.orchester-musica-viva.de

Eine schlichte, wenig attraktive Startseite mit einem Großfoto, einer Pressemeldung, einem kompakten Menü sowie einer Veranstaltungsübersicht von 2019 und sonst viel Weißraum kennzeichnet den digitalen Auftritt des Orchesters Musica Viva. Der Bereich der Terminübersicht leidet unter den mangelnden Aktivitäten durch Corona. Der Blick aufs Orchester unter „Portrait“ bietet nur wenig Infos und wirkt lieblos. Die zitierten Pressestimmen sind sechs und zehn Jahre alt. Unter Archiv finden sich Auftrittsauflistungen und Presseberichte von Konzerten bis 2017 zurück. Die Rubrik „Repertoire“ befindet sich seit einiger Zeit in der Überarbeitung. Fazit: recht mager.

Facebook-Präsenz: –

www.living-gospel.net

Der Chor „Living Gospel“ hat eine überschaubare, strukturierte Startseite, die gleichzeitig aber veraltet wirkt – schon durch den Hinweis „aktualisiert am 1. Februar 2020“ und Links zu älteren Beiträgen. Zu Chor und Gospel4Kids gibt‘s kompakte Infos. Die Bilder-Galerie mit den jüngsten Fotos von 2015 sowie die Presseberichtsübersicht, die im Februar 2014 endet, sind ebenfalls veraltet.

Facebook-Präsenz: 100 Follower; letzter Eintrag vom 15. Juni 2021, Hinweis auf Tournee des Oslo Gospel Chors 2022

Ergänzung: Der Gospelchor „Voices Unlimited“ hat zwar eine Homepage (www.voices-unlimited.de), die aber außer dem Hinweis auf die Corona-Pandemie und dass man sich auch Anfang 2022 weiterhin im Lockdown befinde, keinen Inhalt hat. Der Männergesangverein Everswinkel verfügt über keine Homepage, ist aber auf Facebook vertreten und hat dort 28 Follower. Der Auftritt dort ist veraltet – der letzte Eintrag datiert vom 3. September 2017.

Letzter Teil folgt