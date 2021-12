Gregor Loers spielt die Fleiter-Orgel

Die kleine Reihe der Orgelkonzerte anlässlich der Renovierung der historischen Fleiter-Orgel in der St. Magnus-Kirche wird an diesem Sonntag (12. Dezember) um 18 Uhr fortgesetzt. Der neue Regionalkantor Gregor Loers aus Warendorf wird ein adventliches Orgelkonzert spielen.

Loers war zuvor am Kölner Dom als musikalischer Assistent des Domkapellmeisters tätig mit besonderem Schwerpunkt auf der Kinder- und Jugendarbeit. Der Regionalkantor wird große Orgelwerke von Johann Sebastian Bach zu Gehör bringen, darunter das bekannte Orgelvorspiel „Wachet auf“ und eine Improvisation in Form einer Partita über „Wie schön leuchtet der Morgenstern“.

Den krönenden Abschluss bildet die Orgelsonate Nr. 2 von Felix Mendelsohn Bartholdy, ein bedeutendes Orgelwerk der Romantik des 19. Jahrhunderts, der Entstehungszeit der Fleiterorgel in St. Magnus.

Gregor Loers, geboren und aufgewachsen in Dormagen, studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln (Orgel: Professor Winfried Bönig / Professor Thierry Mechler und Chor-/Orchesterleitung: Professor Reiner Schuhenn) und arbeitete von 2019 bis 2021 als musikalischer Assistent des Kölner Domkapellmeisters. Die Pädagogik und Arbeit mit den über 100 Knaben und Jugendlichen fielen dabei in sein Aufgabengebiet sowie eine vielseitige Konzerttätigkeit mit der Kölner Dommusik. Eigenes Konzertieren an der Orgel führte ihn quer durch Deutschland und nach Italien. Seit dem 1. September ist er als Regionalkantor an St. Laurentius in Warendorf tätig.

Eintritt zum Konzert ist frei

Das Konzert wird aus Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es gilt die 2G-Regel.

Das Programm im Detail:

J. S. Bach (1685-1750) - Präludium Es Dur BWV 552: Bachs Präludium und Fuge in Es Dur bilden den Rahmen der dritten Clavierübung. Die vier Teile der Clavierübungen sind eine Sammlung von vielen Cembalo- und Orgelwerken, welche Bach zwischen 1731 und 1741 komponiert hat. Der dritte Teil ist mit seiner, wie Albert Schweitzer es formuliert, Orgelmesse, der umfangreichste Teil. Die verwendeten Choräle sind an den Verlauf eines Gottesdienstes angelehnt, wodurch der Begriff Orgelmesse zustande kommt. Die Fuge ist unterteilt in drei Teile, weshalb gerne auch der Begriff „Dreifaltigkeitsfuge“ verwendet wird. Der erste Teil mit Gott Vater, der zweite Teil mit Jesus Christus und der letzte Teil mit dem Heiligen Geist.

J. S. Bach – Wachet auf BWV 645: Das Choralvorspiel „Wachet auf“ ist wohl eines der bekanntesten Orgelwerke Bachs, welches aus der Tenor-Arie „Zion, hört die Wächter singen“ aus der Kantate „Wachet auf“ BWV 140 entstammt und von Bach für die Orgel transkribiert wurde.

„Wie schön leuchtet der Morgenstern“

J. S. Bach – Fuge BWV 552: Partita Improvisation über „Wie schön leuchtet der Morgenstern“; 1. Choral, 2. Verzierte Choralbearbeitung im Sopran, 3. Cantus Firmus im Bass, 4. Choralbearbeitung im Max Reger-Stil.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) – Orgelsonate Nr. 2 in c Moll: 1. Grave, 2. Adagio, 3. Allegro maestoso e vivace, 4. Fuge. Mendelssohns sechs Orgelsonaten sind die Krönung seiner Orgelwerke. Er selbst war der erste namhafte Komponist, der sich nach Bach wieder ernsthaft mit der Orgel auseinandersetzte. Mit seinen Orgelsonaten gilt er als Gründer und Schöpfer der romantischen Orgelsonate.



Der nächste Termin der Konzertreihe ist am 2. Januar (Sonntag) mit einem weihnachtlichen Neujahrskonzert um 18 Uhr. An der Orgel spielt der Leiter des Referates für Kirchenmusik, Ulrich Grimpe, an der Trompete Georg Potthoff.