Achtklässler der Waldorfschule zeigen „Szenen aus Süditalien“

Das Theaterstück „Szenen aus Süditalien“ aus der Feder Luigi Pirandellos begeisterte am Wochenende in der Aula der Waldorfschule vollends.

Die Aula der Waldorfschule ist am Sonntagnachmittag ziemlich gut besucht. Kein Wunder, schließlich sind die Aufführungen der Schüler stets ein echter Knaller. Diesmal stellen die Achtklässler beeindruckend unter Beweis, wie viel schauspielerisches Talent in ihnen schlummert. Nachdem am Vortag Premiere war, führen sie nun zum zweiten Mal das Stück „Szenen aus Süditalien“ von Luigi Pirandello auf. Einstudiert hatten sie dies mit Klassenlehrerin Anka Müller-Tibertius. Der Pädagogin liegt das Theaterspiel sehr am Herzen. Jedes Jahr nimmt sie sich mit ihrer Klasse ein Stück vor, das später auf der Bühne der Öffentlichkeit gezeigt wird.

„Wir wollten etwas mehr Liebe und die Entwicklung des Menschen im Stück haben“, erklärt die Lehrerin einige kleinere Abweichungen vom Original. Vier Wochen lang haben die Darsteller während der Proben in fremden Schuhen gesteckt. „Wie fühlt es sich an und welche Erfahrungen macht man, wenn man so lange ein Olivenmädchen ist?“, fragt sich Müller-Tibertius. Die Rolle einer der Hauptfiguren der Dona Lollo etwa erfordere große Kräfte, und das werde sich ein Stück weit auch auf die Person übertragen, die diese spiele, macht die Klassenlehrerin deutlich.

Buntes Bühnenbild

Dann geht das Theaterstück los, das seitens des Publikums mit großer Spannung erwartet wird. Das Bühnenbild ist bunt. Ein Marktplatz irgendwo in Italien. Weinranken und eine Leine mit Wäsche sind zu sehen. Zunächst erscheinen auf einer Empore zwei junge Frauen. Chiara, die Tochter der gefürchteten Patronin Dona Lollo, erzählt ihrer Freundin, dass sie sich in den Krugmacher Zi Dima verliebt hat und nun verzweifelt versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Eine ihrer Ideen, um ihm nahe zu kommen, ist es, den großen Krug, der nun mitten auf dem Platz steht, kaputtzumachen. Dann müsste ihr Angebeteter diesen reparieren.

Gesagt getan. Es stellt sich allerdings heraus, dass dies keine sonderlich gute Idee war. Die ungestüme Mutter ist außer sich vor Wut. Herhalten muss eine Horde bunt gekleideter Olivenpflücker. Dona Lollo macht sie dafür verantwortlich, dass der teure Krug im Eimer ist. Die wehren sich gestenreich.

Zi Dima repariert das gute Stück schließlich, steckt aber danach bis zu den Schultern im Inneren. Dona Lollo ist unerbittlich und lässt ihn da nicht raus. „Zerschlagen Sie den Krug“, fleht er die Patronin unaufhörlich an. Die ist unerbittlich und will Schadensersatz von ihm. Zum guten Schluss wird der Krug umgestoßen und der Gefangene ist frei. Ob Chiara denn am Ende ihren geliebten Zi Dima bekommt, bleibt offen.

Flott und temperamentvoll

Es geht ziemlich flott und südländisch temperamentvoll zu. Besonders Dona Lollo glänzt mit ihren herrlichen Wutausbrüchen. Doch das Lob gilt für jeden einzelnen der jungen Darsteller, die auf der Bühne agieren. Ob die rhythmischen Straßenfeger, der clevere Rechtsanwalt oder der genervte Zi Dima – allesamt sind sie großartig und haben sich den frenetischen Applaus am Ende mehr als redlich verdient.

Diese Geschichte war übrigens das letzte Bühnenstück, in dem Anka Müller-Tibertius Regie führte. Im nächsten Monat wird sie die Waldorfschule verlassen. Ein großer Verlust, denn so wunderbare Aufführungen auf die Beine zu stellen, das sind wahrlich große Fußstapfen, die sie hinterlässt.