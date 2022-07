Großes Fest zum 500. Geburtstag

Man muss sich nur einmal die Zeitspanne vor Augen führen. Zu jener Zeit startet das Osmanische Reich mit der Belagerung und Eroberung von Rhodos. Ritter Franz von Sickingen beginnt den – wenig später scheiternden – Ritterkrieg gegen Fürsten und Klerus. Kaiser Karl V. und der englische König Heinrich VII. verbünden sich zum Angriff gegen Frankreich. Adrian von Utrecht - in Utrecht geboren, das seinerzeit zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehört - wird auf dem Konklave als Nachfolger des zuvor gestorbenen Leo X. zum Papst gewählt, nennt sich Hadrian VI., will die Kirche reformieren und stirbt bereits im Folgejahr. Sequenzen aus dem Jahr 1522. Das Jahr, in dem die St. Magnus-Kirche in Everswinkel fertiggestellt wird. Vor 500 Jahren. Eine halbe Ewigkeit. 2022 ist somit ein besonderes Jahr für die Kirchengemeinde.

„ »Den Samstag gestalten wir bewusst als Familientag.« “ Pfarrer Pawel Czarnecki

„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, bemüht Pfarrer Pawel Czarnecki schmunzelnd einen allseits bekannten, wenngleich noch nicht so alten Spruch und blickt dabei auf das große Banner an der Außenfassade des mächtigen Kirchturms, der gar schon rund 820 Jahre hier steht. Nicht zu übersehen, kündet es vom großen Jubiläumsfest am dritten August-Wochenende. „Wir haben ein schönes, vielfältiges Programm vorbereitet“, verspricht er und hofft, dass viele Everswinkeler den Geburtstag mitfeiern. „Ein 500. Geburtstag ist ja nicht alltäglich.“ Stimmt. Runder kann man nicht feiern, schon gar nicht in einem Menschenleben.

Pastoralreferent Alexander Scherner gewährt einen Einblick in diese Programmplanung. Zum Auftakt wird’s musikalisch. Münsters Dom-Organist Thomas Schmitz, der deutschlandweit wie auch im Ausland konzertiert, gibt sich die Ehre und lässt am 18. August ab 20 Uhr die 139 Jahre alte Fleiter-Orgel erklingen. Einen Tag später wird ein weiterer, hoher Besuch aus Münster erwartet: Bischof Dr. Felix Genn wird das Pontifikalamt zum Patronatsfest um 19 Uhr zelebrieren, auf das im Anschluss ein Dämmerschoppen auf dem Kirchplatz folgt. Der Haupt-Festtag wird dann der 20. August sein. „Den Samstag gestalten wir bewusst als Familientag“, hebt Czarnecki hervor. Von mittags bis abends bildet die Pfarrkirche die Kulisse für ein buntes Programm, beginnend um 13 Uhr mit einem Wortgottesdienst.

Bühne frei heißt es dann in nahtloser Abfolge zwischen 14 und 16.30 Uhr für das Kinder-Musical „Zachäus“, die Tanzgruppen unter der Leitung von Jana Rengers, Aufführungen der Kitas St. Agatha und St. Magnus sowie Auftritten der Zi-Bo-Mo-Garde und der Fahnenschlaggruppe der Landjugend. Angebote für Kinder und Buden mit Leckereien runden das Vergnügen ab. Als Highlight am Nachmittag kündigt Scherner den Besuch von Bauer „Schulte Brömmelkamp“ um 16.45 Uhr an, und einen lauschigen Abend im Schatten der Kirche verspricht die „Aber Hossa“ Schlagerband ab 19 Uhr. Komplettieren wird das Festwochenende dann am Sonntag, 21. August, ein Festgottesdienst um 11 Uhr, gefolgt von einem geselligen Frühschoppen mit dem Blasorchester Everswinkel als Unterhaltungsgarant auf dem Kirchplatz.

Einzig die Frage nach dem Wetter ist noch nicht geklärt. „Dafür ist der Chef zuständig“, blickt Pfarreirats-Vorsitzende Agnes Franke lächelnd nach oben. Pastoralreferent Scherner wagt sich indes schon vor: „Alles bei bestem Wetter.“ Schließlich haben zunächst der Festausschuss und nachfolgend die angesprochenen Gruppen ordentlich Vorarbeit geleistet. Die Organisation ruht auf vielen Schultern.

In ihrer Examensarbeit mit dem Titel „Geschichte der Kirche von Everswinkel“ aus dem Jahre 1995 hielt Ulrike Stadtmann unter anderem fest: „Der Grundstein der heutigen Everswinkler Hallenkirche ist am 28. Februar 1489 gelegt worden, wie die Inschrift am nordöstlichen Strebepfeiler der Sakristei bekundet: ,Anno dni MCCCCLXXXIX incipiebatur hoc opus sabbato post mathie apli‘. Unbeschadet überdauerte die Kirche Jahrhunderte, verschont von Abriss, von unglücklichen An- und Umbauten und von Kriegsschäden. So bietet sie noch heute unverfälscht den Anblick einer münsterländischen, spätgotischen Hallenkirche. Wie schon beschrieben, verbinden sich mit dem Namen Gotik himmelstrebende Türme, Gewölbe, Pfeiler, Streben, die Auflösung der Wände in Glas und Licht und ,steinerne Linien, so als könne man die irdische Schwere aufheben und in die Unendlichkeit tragen‘. (…) Der Winkel zwischen Chor und dem breiteren, nördlichen Seitenschiff bot Raum für die große, hohe, zweijochige Sakristei, deren Gewölberippen ebenfalls auf Konsolen stehen. Sie ist der jüngste Bauteil der Kirche und, wie uns der Schlussstein des Gewölbes zeigt, im Jahre 1522 vollendet.“

500 Jahre später ist dies alles immer noch zu bewundern. Und mit einem eigens herausgebrachten Jubiläums-Kräuterschnaps aus dem Hause Gerbermann kann man am Festwochenende auch darauf anstoßen – gesellig auf dem Kirchplatz und zum Mitnehmen für zu Hause. Den Geschmack des himmlischen Jubiläumstrunks beschreibt Pfarrer Czarnecki so: „Etwas süßlich, etwas herb – wie das Leben.“