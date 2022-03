Grundstückskauf wie Lottogewinn

570 Namen stehen aktuell auf der Interessentenliste. Das sind knapp sechs Prozent der augenblicklichen Bevölkerungszahl. Es sind aber „nur“ 74 Grundstücke dort auf der rund fünf Hektar großen Fläche zu vergeben. Wer den Zuschlag erhält, kann sich somit fast wie ein Lottogewinner fühlen.

Nachdem der Bebauungsplan vom Gemeinderat Ende Mai 2018 beschlossen worden war, erfolgte am 10. August vergangenen Jahres der symbolische erste Spatenstich. Inzwischen läuft die Erschließung jenes im Süden der Gemeinde an der Sendenhorster Straße gelegenen Baulands bereits auf vollen Touren. Zurzeit ist jene Kreisstraße 19 in dem Bereich gesperrt, um Bushaltestellen und Querungshilfe einzurichten.

Wie Bürgermeister Sebastian Seidel jüngst im Hauptausschuss noch einmal zusammenfasste, sind 47 der 74 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Doppelhaushälften vorgesehen. Ein Dutzend der Grundstücke ist Wohngebäuden vorbehalten, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung unterstützt werden könnten. Acht davon entfallen auf die Bebauung mit Doppelhaushälften, vier auf die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern. Die Grundstücksgrößen für die Ein- und Zweifamilienhäuser und die Doppelhaushälften (inklusive der sozial geförderten) liegen zwischen 260 und 560 Quadratmeter. Ein Grundstück wird für die mögliche Errichtung einer Kindertagesstätte frei gehalten. Und der Rest? „14 Grundstücke bleiben im privaten Eigentum“, erklärte Seidel. Auf sie hat die Gemeinde keinen Zugriff.

Spannende Frage für Kaufinteressenten ist die nach dem Grundstückspreis. Der Bürgermeister nannte im Ausschuss erstmals die Zahlen. So beträgt der Kaufpreis für die baureif erschlossenen Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Doppelhaushälften 320 Euro pro Quadratmeter. Damit ist man bei einem 400 Quadratmeter großen Baugrundstück bei fast 130.000 Euro. Für die Grundstücke, die mit Hilfe der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden können, sind es 280 Euro pro Quadratmeter. Für die Grundstücke mit förderfähigen Mehrfamilienhäusern ist ein Bieterverfahren ab 280 Euro pro Quadratmeter vorgesehen.

Laut Statistik haben sich die Bodenpreise für Wohnbauflächen in Everswinkel gemessen am Jahr 2000 als Ausgangspunkt bis zum vergangenen Jahr fast verdoppelt (92,8 Prozent). Vor zehn Jahren zahlten Käufer in Everswinkel für voll erschlossene und baureife Grundstücke noch einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 145 Euro. Der Preistrend zeigt weiter aufwärts. „Bauland teuer wie nie“ titelt das Innenministerium mit Blick auf den Grundstücksmarkt 2020. Die Preise für unbebaute Baugrundstücke stiegen im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um neun Prozent, die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser ebenso.

Natürlich sind auch bestehende Immobilien als Kaufobjekte gefragt – wenn sie denn auf den Markt gelangen. 2020 haben 25 Ein- und Zweifamilienhäuser in der Gemeinde den Besitzer gewechselt mit einem Gesamtumsatz von 8,21 Millionen Euro, ist dem Grundstücksmarktbericht zu entnehmen. Der durchschnittliche Kaufpreis für frei stehende Ein- und Zweifamilienhäuser lag hier bei 354.000 Euro. In ganz Nordrhein-Westfalen wurden gemäß der Angaben des Innenministeriums übrigens in 2020 insgesamt 145.111 unbebaute Grundstücke, Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen gekauft mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 48,7 Milliarden Euro.

„Die Vermarktung der Grundstücke wird zeitnah beginnen. Alle Bauinteressenten, die in der Vergangenheit Interesse an einem Baugrundstück bekundet haben, werden per Mail über den Beginn der Vermarktung informiert“, teilt die Gemeinde auf ihrer Homepage zum Baugebiet „Bergkamp III“ mit. Wer noch auf den Zug der Interessenten aufspringen will, kann sich an die Kämmerei wenden. Ganz aussichtslos muss das gar nicht sein, erfolgt die Vergabe doch nach bestimmten Kriterien. Und da kann mancher mehr Punkte sammeln als andere . . .