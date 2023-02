Gründungs-Vorsitzender tritt ab

Das vergangene Jahr war geprägt durch die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen des Vereins. In Bild und Ton präsentierte man einen Rückblick, darunter unter anderem die Serie „Der Schatz des Monats“ oder das vielgelobte Orgelkonzert mit Stephan Reymaier vom Wiener Stephansdom. Im wahrsten Sinne des Wortes „augenscheinlich“ konnten Neuzugänge im Bestand wie beispielsweise Krippenfiguren oder Reliquiare bestaunt werden. Als „Herr der Zahlen“ referierte Fabian Schulze Hockenbeck über die solide Finanzlage des Vereins und verwies auf aktuell anstehende Restaurierungen.

Gern entlasteten die Mitglieder anschließend den Vorstand und wählten drei neue Vertreter in das Gremium. Nach zehn Jahren an der Spitze trat Hubrich in neuer Funktion als Beisitzer zurück in die zweite Reihe. Die Versammlung wählte Franziska von Twickel einstimmig zu seiner Nachfolgerin. Sie dankte Hubrich für dessen unermüdlichen Einsatz und freute sich, dass sein Fachwissen auch weiterhin zur Verfügung stehen werde.

Stabwechsel beim Schatzkammerverein: Franziska von Twickel als neue Vorsitzende dankte ihrem Vorgänger Dr. Jochen Hubrich für dessen Engagement. Foto: Schatzkammerverein

Ebenso wurden Anja Epping und Frederike Tertilt mit Dank aus dem Vorstand verabschiedet. Neben den bewährten Kräften auf den anderen Positionen verstärken nun Josef Starp als stellvertretender Vorsitzender sowie Monika Bockholt und Andrea Hinse als Beisitzer die Vorstandsgruppe. Der „gute Draht“ zum Kirchenvorstand wird weiterhin gewährleistet durch Katharina Rielmann und Fabian Schulze Hockenbeck.

in Dutzend Personen umfasst der frisch motivierte Vorstand des Vereins. Schon bald will man sich treffen, um erste Planungen zu realisieren. Angedacht sind zum Beispiel der Besuch einer „St.-Agatha-Perfomance“ im Kloster Kamp am Niederrhein oder die Besichtigung eines modern erweiterten Altaraufsatzes aus dem Naumburger Dom im Diözesanmuseum Paderborn. Bei Häppchen und kalten Getränken klang der Abend schließlich in gemütlicher Runde aus.