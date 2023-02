Grünes Licht für den Narrenspaß in der Festhalle

Eine Woche bevor der närrische Lindwurm wieder seine Runden durch das Vitus-Dorf dreht, übernehmen auch in der Festhalle die Narren wieder das Zepter. Es gibt grünes Licht für die Kolping-Karnevalisten, die Halle für die Karnevals-Show zu nutzen.

Das V-Team um Präsident Lars Thiemann zeigt sich sehr erfreut, dass es zu keiner kurzfristigen Absage des Festes kommen muss. „Wir haben gehofft, und die Hoffnung wurde erfüllt“, so Thiemann. Und er verspricht: „Wir haben ein tolles regionales Programm auf die Beine gestellt und freuen uns dies jetzt auch allen Everswinkelern zu präsentieren.“

Neben der Kolping-eigenen Tanzgruppe „Fire Fly“ wird es auch für die „Kölsche Cover Band“ ein Heimspiel geben. Für diejenigen, die bislang abgewartet haben, ob das Fest stattfindet, gibt es noch Karten bei V-Team-Mitglied Theo Kortmann. Tickets gibt's unter 99 11 94 oder direkt in der Vitusstraße 26A für zwölf Euro inklusive Platzreservierung bis Freitag, 10. Februar.

Für die ganz Kurzentschlossenen wird es am Samstag auch noch eine Abendkasse in der Halle geben, Einlass ist um 19 Uhr, Beginn dann 19.49 Uhr. Wer lieber nur bis in die frühen Morgenstunden feiern möchte, kann dies bei der anschließenden After-Show-Party ab etwa 22.30 Uhr mit DanceXpress Timmermann für fünf Euro tun.