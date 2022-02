Grünes Licht für ein Zeichen

Am Donnerstag - dem Tag der Kinderhospizarbeit - fanden in ganz Deutschland verschiedene Aktionen statt, um auf die Themen der Jugend- und Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen. Dabei spielte die Farbei Grün eine besondere Rolle – als Farbe der Hoffnung. Zahlreiche öffentliche Gebäude erstrahlten abends in diesem Licht. Auch Everswinkel war mit dabei.

In grünes Licht getaucht war die St. Magnus-Kirche am Donnerstagabend. Anlass war der bundesweite „Tag der Kinderhospizarbeit“.

Grün gilt als die Farbe der Hoffnung. Am Donnerstag spannte sich ein grünes Band quer durch die Bundesrepublik. Zahlreiche öffentliche Gebäude wurden mit grünem Scheinwerferlicht angestrahlt. Aus gutem Grund: Der 10. Februar – Gründungstag des Deutschen Kinderhospizvereins – ist seit nunmehr 17 Jahren der „Tag der Kinderhospizarbeit“ . Auch in Everswinkel leuchtete es grün.

Um 18 Uhr schaltete Werner Reinermann die sechs Scheinwerfer an, die die St. Magnus-Kirche in einem faszinierendes Licht erstrahlen ließ. Reinermann ist ehrenamtlich beim „Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm / Kreis Warendorf“ tätig und hatte sich vorgenommen, dass auch in Everswinkel ein Licht-Zeichen gesetzt wird. Pfarrer Pavel Czarnecki gab ihm dafür im wahrsten Sinne des Wortes „grünes Licht“.

Illumination der St. Magnus-Kirche Everswinkel abends am 10. Februar. Foto: Klaus Meyer

Die Illumination war im Vorfeld nicht angekündigt worden, und so kamen wohl nicht so viele Everswinkeler in den Genuss. Zumal es zwischenzeitlich auch noch regnete. Vereinzelt liefen Personen schnellen Schrittes vorbei, die in ihrer Routine gar nicht das veränderte Abendbild wahrnahmen. Den Besuchern der Abendmesse entging das temporäre grüne Gewand ihrer Pfarrkirche natürlich nicht. Vier Stunden lang, von 18 bis 22 Uhr, war es zu sehen. Werner Reinermann harrte die ganze Zeit über aus, um über die ausgeliehenen Scheinwerfer zu wachen. Die hatte das Unternehmen Eventgastronomie Strohbücker zur Verfügung gestellt.

Werner Reinermann hatte die sechs Scheinwerfer platziert, um die Kirche ins Licht zu setzen.. Foto: Klaus Meyer

Laut Deutschem Kinderhospizverein ist das Ziel des jährlichen Aktionstages, „die Inhalte der Kinder- und Jugendhospizarbeit und ihre Angebote bekannter zu machen, Menschen für ehrenamtliches Engagement zugewinnen, finanzielle Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden sowie das Thema ,Tod und Sterben von jungen Menschen‘ zu enttabuisieren.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm/ Kreis Warendorf begleitet ganz individuell Familien mit Kindern, die eine schwere, lebensverkürzende Erkrankung haben. Diese Begleitung erstreckt sich von der Diagnose über das Leben im Alltag bis über den Tod des Kindes hinaus. Zwei hauptamtlichen Koordinationsfachkräften und 50 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehören derzeit zum Team.