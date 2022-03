GWE mit neuem Geschäftsführer

Seit Anfang 2020 war Bernhard Feikus in Everswinkel als Geschäftsführer der Gemeindewerke tätig. Zum 1. März hat er nun diese Aufgabe abgeben und ist in den Ruhestand eingetreten. Den Staffelstab übernimmt Thomas Kappelhoff.

Bernhard Feikus (2.v.l.) übergibt in Anwesenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden Bürgermeister Sebastian Seidel (l.) und der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Maria Kemker (Westenergie AG) den Staffelstab bei den Gemeindewerken an Thomas Kappelhoff

Kappelhoff kommt aus Ahaus, ist 46 Jahre alt und bringt eine langjährige Erfahrung in der Energiebranche mit, teilt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemeldung mit. Bisher ist Kappelhoff Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung und Controlling bei der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH in Stadtlohn gewesen.

Bürgermeister Sebastian Seidel dankte in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender dem scheidenden Geschäftsführer für dessen Arbeit. „Mit Bernhard Feikus verabschieden wir einen Macher, der die Gemeindewerke erfolgreich vorangetrieben hat und dies unter den großen Herausforderungen der Corona-Pandemie. Hervorzuheben ist insbesondere die Projektierung des Nahwärmenetzes im Baugebiet Bergkamp III – ein für die Gemeindewerke neues Tätigkeitsfeld.“

Für den Ruhestand wünschte Seidel dem scheidenden Geschäftsführer Feikus alles Gute. Dem neuen Mann an der Spitze der GWE wünschte er zugleich viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei der Arbeit für die Gemeindewerke.