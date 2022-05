Haftmauer wird einen Kilometer lang

Auf dem Baufeld für den Neubau der Justizvollzugsanstalt (JVA Münster) an der Grenze zur Gemeinde Everswinkel hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Jetzt geht es auch baulich los.

Auf dem Baufeld für die neue Justizvollzugsanstalt Münster hat die Errichtung der Haftmauer begonnen. Dafür werden Fertigteile in ein Betonfundament eingelassen.

Die großzügige Eingrünung des gesamten Geländes hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) im Frühjahr abgeschlossen, jetzt beginnt die Errichtung der Haftmauer. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Jahresende dauern.

Gut einen Kilometer lang wird die Haftmauer rund um das Gelände der neuen JVA Münster sein. Sie besteht aus Fertigbauteilen, die in Betonfundamente im Boden eingelassen werden. „Rund die Hälfte der Fundamente hat das beauftragte Unternehmen bereits gelegt“, berichtet Markus Vieth, technischer Leiter der Niederlassung Münster des BLB NRW. „Die Errichtung der Haftmauer ist Teil der vorbereitenden Maßnahmen, mit denen wir im Januar 2021 gestartet sind.“ Im ersten Schritt hatte der BLB NRW ein Gewässer umverlegt und dabei renaturiert.

Im Herbst vergangenen Jahres begann dann die Eingrünung des etwa 18 Hektar großen Geländes im Außenbereich von Münster-Wolbeck, die vor kurzem abgeschlossen wurden. Dafür hat ein beauftragtes Unternehmen rund 13.000 heimische Bäume und Sträucher angepflanzt, teilt der BLB NRW mit. Einige der neu gesetzten Bäume sind bereits über fünf Meter hoch. „Mit dieser typisch münsterländischen Hecke passen wir den Neubau bestmöglich an die umgebende Kulturlandschaft an“, so Vieth. „Zudem wird sie Lebensraum für heimische Pflanzen- und Tierarten bieten.“ In zehn Jahren soll die Hecke bis zu neun Meter hoch sein.

Hinter diesem natürlichen Sichtschutz soll die neue JVA dann optisch verschwinden. Auch von der neuen Haftmauer wird dann von außen kaum noch etwas zu sehen sein. Die Mauer wird voraussichtlich Ende dieses Jahres fertig sein.