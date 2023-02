Handel mit etwas mehr Abstand

Exakt 100 Anbieter zählte Dr. Wilfried Hamann am Sonntagmittag beim traditionellen Frühjahrsflohmarkt in der Festhalle. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins freute sich über die Rückkehr des von den Sozialdemokraten organisierten Marktes. Gänzlich konnten und wollten sie die zweijährige Corona-Pause aber nicht hinter sich lassen.

Der Eingangsbereich der Festhalle, der in der Vergangenheit ebenfalls für Stände genutzt wurde, blieb bewusst frei, die Abstände zwischen den Tischen fielen größer aus. „Ansonsten hatten wir immer 150 Plätze“, so Hamann. Das Konzept blieb ansonsten wie gehabt: Die Anbieter entrichten eine Standgebühr von zwölf Euro, die SPD stellt Tische und Stühle und übernimmt die Saalmiete. Sämtliche Trödeleinnahmen blieben bei den Anbietern. Die SPD wiederum betrieb erneut die Caféteria und sammelte die Überschüsse für den guten Zweck. So wird eine weitere gute Tradition fortgesetzt: In der vierten Woche der Sommerferien wird ein Bus zum Freizeitpark Ketteler Hof aufbrechen. Erwachsene zahlen den Eintrittspreis, den Bus übernimmt der Ortsverein. Für Kinder ist die Fahrt dank der Unterstützung durch den Ortsverein komplett kostenlos.

Für einen Löffel interessierte sich Dieter Deipenbrock, Monika Lucht von der Kinderhilfe Nepal freute es. Foto: Christopher Irmler

Mit dem Auftakt waren die Verkäufer durchaus zufrieden, auch wenn der Besucherstrom gegen Mittag abebbte. Als Premierengast baute Susanne Hansel einen eigenen Stand auf. „Wir sind zufrieden“, fiel ihr Zwischenfazit positiv aus. Tochter Jette Hansel und ihre Freundinnen Leni und Pia Averbeck waren derweil mit eigenem Angebot und nicht zum ersten Mal vertreten. „Unser Ziel war, nichts mehr mit nach Hause zu nehmen“, so die recht optimistische Vorgabe von Susanne Hansel. Immerhin: Über die Hälfte wechselte bereits bis zum frühen Nachmittag den Besitzer.

Eine etwas andere Angebotspalette hatte Monika Lucht von der Kinderhilfe Nepal aus Warendorf zu bieten. „Ich kenne das Ehepaar Hamann schon lange und komme gerne hierher“, sagte sie. Ein konkretes Einnahmeziel setzte sie sich nicht. „Jede Teilnahme lohnt sich, jeder Euro ist wichtig“, freute sie sich, mit Besuchern ins Gespräch zu kommen und Spenden für ihren Verein zu erzielen und zu informieren.

Ansonsten standen gerade die ersten Gäste vor einer großen Auswahl an Büchern, Schuhen, Kleidung, Spielzeug und mancher Rarität. Und nach dem einen oder anderen Verkaufsgespräch mit mancher Verhandlung über den finalen Kaufpreis nutzten sie das kulinarische Angebot der Organisatoren. Hamann hatte da bereits den ebenso traditionsreichen Kinder-Flohmarkt im Blick. Am letzten Sonntag vor dem 1. Advent wird die Festhalle erneut zum großen Basar - mit entsprechendem Schwerpunkt.