Handgemachte Mucke und Humor

Gut gelaunt stürmt der beliebte Comedian die Bühne auf der Wiese von Schulze-Wettendorf. „Ich wünsche Euch wunderbare achteinhalb Stunden“, scherzt er zunächst und begibt sich dann direkt auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Und da zeigt es sich wieder: Wenn Komiker unterwegs sind, ist es oftmals keine gute Idee, in der ersten Reihe zu sitzen. Diesmal hat es Peter und Ulrike getroffen. Ein Paar, das seit 33 Jahren verheiratet ist, wie Philipzen schnell herausbekommt. Der Ehemann hat Humor: „Gefühlt, viel länger“, sagt er trocken. Diesmal hat der Besucher die Lacher auf seiner Seite. Aber Peter wird zum Running-Gag des Abends.

Thomas Philipzen sucht am Freitagabend sehr schnell den Kontakt zum Publikum. Besonders angetan hat es ihm dabei „Peter“. Foto: Marion Bulla

Philipzen mischt sich weiter unters Volk und erklärt ihm, Geisterfahrer seien entgegenkommend, Autofahrer hingegen nur aggressiv. Bevor der Comedian einen seiner „friends“ auf die Bühne holt, muss er erst noch Peter, dessen Handy klingelt, rügen. „Peter, aufgepasst!“, ruft er ihm streng zu.

Philipzen hat sich für diesen Abend Verstärkung geholt. Florian Wintels ist einer davon. Der Poetry-Slamer zeigt sich ganz begeistert von der Location. „Das hier steht ganz oben in meiner Top-Drei der Spielorte. Davor kommt nur die Elbphilharmonie. Ein Traum, bin großer Fan der Fleischoase“, gerät Wintels geradezu ins Schwärmen und schnappt sich schließlich seine Gitarre. Er habe sich das Spielen auf dem Instrument selbst beigebracht strahlt er stolz und stellt kurzerhand sein Können unter Beweis: Zwei Akkorde. Dann erklärt er den Zuschauern musikalisch, er sei reich. „Reich an Erfahrung. Das ist der Witz. Darf ich Sie beerben, wenn Sie sterben. Ich wär so gerne reich“, fragt er dann in Richtung Publikum und klimpert mit den Augen. Sein Applaus ist verdient.

Poetry-Slammer Florian Wintels. Foto: Marion Bulla

„Florian kommt an“, stellt Philipzen fest, der nun aus dem Nähkästchen plaudert. Er sei bis zum Abitur durch die Vorhölle gegangen, verrät er dem Publikum und fügt an, Pater Hermann sei sein Mathelehrer gewesen. Der habe ihm das „Schöne Scheitern“ beigebracht. Mathe sei nicht vorhanden gewesen bei ihm. Kumpel „Brille“ habe ihm die Lösungen geliefert. „Der hatte keine Freundin, schaffte aber den entscheidenden Pass durch den Gang“ , so Philipzen. Der Schuss des Zettels sei allerdings einmal etwas zu kurz geraten. „Ich hatte dennoch Siegesgewissheit und streckte mich, so gut es ging. Doch Pater Hermann hatte Stalingrad überlebt und erkannte das Dilemma. Er verpasste ihm null Punkte, gab ihm aber dennoch nur eine Fünf. „Diese Fünf hast du für Deine hervorragende Haltungsnote verdient“, hatte der Pater ihm damals grinsend bescheinigt.

Kabarettistin Sarah Hakenberg. Foto: Marion Bulla

Klassentreffen sei ja auch immer so ein beliebtes Thema. Da habe er Melanie wiedergesehen. Die Mädels hätten damals alle Apfel-Shampoo genommen. Das führte zu einer fatalen Tat. „Ich habe Melanie in den Kopf gebissen, hatte so einen Hunger“, erinnert er sich schaudernd. Das Publikum lacht. Allein schon ob der Vorstellung. Zwischendurch spricht Philipzen immer wieder Peter an. Als der nach der Pause zu spät kommt, wartet der Comedian geduldig bis Peter sich unter dem Applaus der Besucher setzt.

Der zweite Gast von Philipzen erscheint auf der Bildfläche. Es ist Sarah Hakenberg. Die Kabarettistin und Songwriterin erzählt, sie sei von Schwabing nach Ostwestfalen gezogen. Das habe sie so inspiriert, dass sie ein Lied drüber geschrieben habe- Es heißt „Zehn kleine Dorfbewohner“, das sie auch gleich mit ihrer Ukulele zum Besten gibt. Die Protagonisten des Liedes leben gefährlich, wie sich am Ende herausstellt. Denn: „Am Ende sind se alle wech – son Pech“.

Einen Tag später zieht auf den Kulturwiesen Irish-Folk ein. Die Veranstaltung von Duo Glengar musste krankheitsbedingt abgesagt werden. Die 208 verkauften Karten jedoch behielten ihre Gültigkeit. Die Irish-Folk-Band Lavender’s Blue ist es nun, die die Klänge der „Grünen Insel“ verbreitet. „Hier ist so viel Grün, das passt perfekt zu Irland“, freut sich Tobias Koenig, Sänger der Band.

Ihre Musik ist traditionell und handgemacht. Die mitreißende Musik, mal instrumental, mal mit mehrstimmigem Gesang, zieht das Publikum von Anfang an in den Bann. Die Zuhörer wippen mit den Füßen und wiegen sich. Ob bei „Back Home in Derry“ oder „Ready for the Storm“ – das Publikum ist hingerissen.