Edelstahlmanufaktur MWE: Handwerk und High-Tech

Everswinkel

Die „MWE Edelstahlmanufaktur GmbH“ steht für deutsche Wertarbeit in Reinform. Hoch qualifizierte, manuelle Fertigung und Hightech-Verfahren wie modernste CNC-Bearbeitungszentren mit neuestem Maschinenpark gehen dabei Hand in Hand. Die Premium-Produkte werden allein am Standort Everswinkel gefertigt und genießen international den besten Ruf. Klar, dass in dem Betrieb auch ausgebildet wird.

Von Klaus Meyer