Happening mit Schaumparty

Bald steht im Vitus-Bad eine durch Reparaturen bedingte Pause an. Doch zuvor gibt es noch eine Überraschung für die Gäste, die am kommenden Sonntag richtig Schaum schlagen dürfen.

Blick ins Archiv: 2003 gab es schon einmal eine Schaumparty im Vitus-Bad, die für reichlich Spaß bei den Badegästen sorgte. Am Sonntag gibt‘s eine Neuauflage.

2022 ist das Jubiläumsjahr des Vitus-Bades. „40 Jahre – aber immer noch für etwas Neues zu haben“ – so lautet das Motto des Vitus-Bad-Teams. Und darum können die Badegäste am Sonntag (13. November) auch mal so richtig „Schaum schlagen“.

Von 15 bis 18 Uhr steht eine Schaumkanone am Beckenrand und sorgt für bis zu 30 Kubikmeter Schaum pro Minute. Für die professionelle Betreuung der Maschine ist natürlich auch gesorgt. In der Nacht zu Montag beginnt das Team dann mit dem Ablassen des Wassers aus den einzelnen Becken. Es steht eine zwölftägige Schließungszeit an, um Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen, die nicht bei laufendem Badebetrieb erfolgen können.

Am 26. November freuen sich die Mitarbeiter dann ab 9 Uhr wieder auf die Badegäste. Die sollten unbedingt am Schätzspiel teilnehmen, denn passend zur Weihnachtszeit gibt es hochwertige Adventskalender zu gewinnen.