Helau mit halber Kraft aber voller Hoffnungen

Karneval 2022 – wieder nur ein bunter Fleck im Kalender. Keine Karnevalssitzungen, kein Möhnen-Sturm aufs Rathaus, keine Karnevalswagen und -gruppen, die sich an diesem Sonntag durchs Vitus-Dorf schlängeln. Die vier närrischen Vereine müssen sich weiter in Geduld üben mit der überschäumenden öffentlichen Freude. Im WN-Gespräch geben sie Einblick in ihre geplatzten Vorbereitungen, Empfindungen und Hoffnungen fürs nächste Jahr.

Die Kolping-Karnevals-Show war mal wieder ein Knüller. Die Karnevals-Parade von MGV und BSHV – eine Mega-Sause. Und die Möhnen? Einmal mehr tänzerisch und verbal nicht zu stoppen beim Sturm aufs Rathaus. Everswinkel – Helau! Jetzt am Sonntag wird mit dem fröhlich-bunten Lindwurm der Höhepunkt und Schlusspunkt folgen mit ausgelassener Stimmung im Samba-Drome Vitusstraße. Tja, alles nur geträumt. So sähe Karneval in normalen Zeiten aus. Doch 2022 wird fürs närrische Volk das zweite Streichergebnis in Folge. Für die Straßenkarnevalisten schon das dritte, nachdem 2020 eine Sturmwarnung den Spaß weggeblasen hatte. WN-Redakteur Klaus Meyer sprach vor dem eigentlichen närrischen Finale mit den Spitzen der Zunft: MGV-/BSHV-Präsident Niklas Rutsch, Kolping-Präsident Lars Thiemann, Obermöhne Sandra Jurdeczka und EKG-Chef Marcel Veltmann über die närrische Lage.

Am 12. Februar hätte mit der Karnevalsparade eigentlich die heiße Phase des Karnevals in Everswinkel begonnen. Jetzt war’s nach 2021 wieder nichts. Wie ist die Stimmung?

Rutsch: Wir waren alle sehr enttäuscht, dass keine Parade in der Festhalle stattfinden konnte. Aber dennoch haben wir am 12. Februar eine kleine „Parade“ Corona-konform im Gasthof Strietholt feiern können.

Thiemann: Für uns als Kolping-Karneval ist diese Veranstaltung immer enorm wichtig. Die Woche vor unserem Fest ist für uns immer sehr arbeitsintensiv. Bühnenbild stellen, Generalproben, letzte Vorbereitungen. Daher genießen mein V-Team und ich den Abend beim MGV/BSHV immer sehr. Das ist für uns ein toller Abend bei guten Freunden.

Jurdeczka: Natürlich waren auch unsere Hoffnungen groß, wieder richtig feiern zu können. Die Choreographie unseres Tanzes stand, und wir hatten auch schon fleißig geübt bis wir uns schweren Herzens mit den anderen Vereinen entschieden haben, Karneval in Everswinkel abzusagen. Wir Möhnen glauben sicher, dass besonders die Damen unseren Altweibertag vermissen, und auch die Kinderaktionen fanden immer mehr Anklang.

Veltmann: Die Karnevalsparade ist ein immer ein sehr schöner Einklang in drei Wochen Karnevalsfeeling. Die geselligen Abende fehlen einem genauso wie der gesamte Brauchtums-Karneval.

Die Hoffnungen waren groß, dass man 2022 wieder aus dem tiefen Corona-Tal heraus ist und ausgelassen feiern kann. Ab wann war bei Ihnen die Illusion dahin?

Thiemann: Wir hatten wirklich den Glauben an eine schöne Session und haben uns auch wie gewohnt in die Planungen begeben. Im Dezember war uns dann allerdings klar, dass wird wohl nichts und haben dann schweren Herzens in Absprache mit den anderen Vereinen das Ganze auf Eis gelegt. Aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben…

Rutsch: Im November fing das Zittern an, als die Zahlen alle wieder nach oben gingen. Im Dezember wurde einem dann leider die Illusion genommen, dass eine Feier wie man sie kennt und zu Karneval gewohnt ist, stattfinden kann.

Hatte man denn schon mit konkreten Programmplanungen begonnen?

Thiemann: Ja, wir hatten unser Programm stehen. Es tat uns auch gut vom Team mal wieder in die Planungen zu gehen und sich wieder regelmäßig zu treffen. Also für die Katz war das auf jeden Fall nicht.

Rutsch: Das Programm stand und wir waren Ablauftechnisch startklar.

Veltmann: Wir haben die Planungen für den Karnevalsumzug 2022 Anfang Dezember, nach dem die großen Vereine alle abgesagt haben, eingestellt.

Beim Straßenkarneval ist es das dritte Jahr in Folge ohne Zug, nachdem 2020 die Sturmwarnung den Spaß zunichte gemacht hat. Da könnte der Frust jetzt schon ziemlich groß sein, oder?

Veltmann: Für einen waschechten Karnevalisten ist das schon ein schwerer Schlag! Allerdings stecken wir den Kopf nicht in den Sand. Die Vorbereitungen für die Session 2022 /23 laufen jetzt schon. Unter welchen Bedingungen der Karneval stattfinden kann, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen außerhalb der Vereine den Karneval vermissen?

Rutsch: Ich glaube schon, denn Karneval schweißt alle Menschen zusammen, egal ob groß oder klein, ob jung oder alt.

Thiemann: Ja, das glaube ich schon. Ich vermisse den Karneval auf jeden Fall sehr. Besonders vermisst wird der Karneval aber von den Kindern, und das finde ich wirklich schade.

Veltmann: Die Menschen ob groß , ob klein, wollen alle wieder Karneval feiern . Es wird ein großer Nachholbedarf in der nächsten Session sein. Wir würden gerne alle feierfreudigen Bürger aus Everswinkel und der Umgebung mitnehmen, dies mit uns zu tun und hoffen von ganzem Herzen, dass es uns auch gelingen wird.

Die Möhnen haben im vergangenen Jahr improvisiert und eine Charity-Aktion gestartet...

Jurdeczka: Die Aktion „Helfen statt Rote“ war schon etwas Besonderes und hatte ja auch eine stolze Summe eingebracht. Es sollte aber auch etwas Besonderes bleiben, und somit haben wir uns entschieden in diesem Jahr nichts zu machen.

Gibt es Planungen, zumindest für etwas närrische Stimmung jetzt an den „Hochtagen“ ?

Veltmann: Wir werden uns von der EKG am Rosensonntag treffen und in kleiner überschaubarer Runde etwas Karneval feiern.

Rutsch: Wir konnten an unserem Paradentermin, intern nach Absprache der Gemeinde, Coronakonform was stattfinden lassen, auch wenn es nur in kleiner Runde war.

Macht sich nach so einer Zwangspause eigentlich ein Motivationsverlust bemerkbar?

Thiemann: Das kann ich bei dem Kolping-Karneval nicht feststellen. Eher im Gegenteil, unsere Truppe hat sich auf die ersten gemeinsamen Sitzungsabende gefreut, war mit vollem Elan dabei.

Rutsch: Nein, ein Motivationsverlust macht sich nicht bemerkbar. Es sind und bleiben alle mit vollem Elan dabei und blicken zuversichtlich in die Zukunft.

Veltmann: Wir haben uns schon ein paar Mal zu unseren Vorstandsrunden getroffen ! Alle sind hochmotiviert bei der Sache und freuen sich darauf das es bald hoffentlich wieder richtig losgeht.

In Beckum ist vor einigen Jahren ein Karnevalsumzug mal im Sommer nachgeholt worden. Wäre so etwas auch in Everswinkel denkbar?

Veltmann: Wir hatten schon vor der Pandemie über eine Art „Schlagermove““ im Sommer nachgedacht. Allerdings werden wir diesen Gedanken in diesem Jahr nicht weiterverfolgen, da noch ganz viele Termine hinsichtlich des 100. Jubiläums des Schützenvereins und andere Veranstaltungen im Dorf anstehen.

Thiemann: Für mich persönlich ist alles denkbar. Normal gehört Karneval in den Winter und macht die dunkle Jahreszeit etwas bunter. Und nach der Feierei beginnt die Fastenzeit, die anschließend nicht verkehrt ist. Aber in den letzten Jahren war nichts normal, also darf auch der Karneval mal eine Ausnahme machen.

In Bundesligastadien sind wieder maximal 10.000 Zuschauer bzw. 25 Prozent der Platzkapazität erlaubt, in Innenräumen maximal 30 Prozent. Hätte man auch ein Schutzkonzept für Festhalle und Straßenkarneval entwickeln können?

Rutsch: Man hätte bestimmt etwas entwickeln können. Ob es von den Ämtern durchgewunken worden wäre, bleibt dahingestellt. Aber eine solche große Verantwortung möchte keiner übernehmen.

Thiemann: Hätten wir bestimmt. Jedoch ist die Frage, wie so etwas ausgesehen hätte und wäre es dann für unsere Gäste zumutbar gewesen. Der Karneval lebt von Tanz, Gesang und vor allem Geselligkeit.

Veltmann: Ein passendes Schutzkonzept für den Karnevalsumzug hätte auch mehr Personal gefordert und somit auch viel höhere Kosten. Unser Verein lebt von Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern. Das wäre finanziell nicht machbar.

Glauben Sie, dass man in Zukunft wieder Karneval feiern kann, wie man ihn aus der „Vor-Coronazeit“ kennt mit voller Festhalle, Schunkeln und Tanz sowie proppevoller Vitusstraße?

Thiemann: Ja, ganz klar. Natürlich sollten wir diese Pause auch nutzen, um die eine oder andere Sache zu überdenken oder Neues einzuführen.

Jurdeczka: Die Möhnen haben nach wie vor Bock auf Karneval und sind immer mit 100 Prozent dabei – nicht nur 2023 sondern auch noch viele weitere Jahre! Die Hoffnung, wieder richtig Karneval feiern zu können, stirbt zuletzt!

Rutsch: Wir leben in der Hoffnung und stehen allem positiv gegenüber, dass es so wird wie vor der Corona Zeit.

Veltmann: Ich glaube, es wird wieder ähnlich werden. Wir alle müssen lernen, mit dem Virus in Zukunft zu leben. Das eine oder andere Rad muss allerdings dann doch vielleicht neu erfunden werden. Aber auch das werden wir wieder hinbekommen, wenn wir alle zusammenhalten. Im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger antworteten die Brüder Brings vor einigen Tagen auf die Frage, ob es in diesem Jahr Straßenkarneval geben werde, so: „Der wird stattfinden. Straßenkarneval ist Anarchie und nicht zu kontrollieren. Er kann nicht komplett verboten werden, weil er die Seele des Ganzen ist.“ Was halten Sie von dem Statement?

Thiemann: Als Anarchie würde ich es nicht bezeichnen. Aber ganz Unrecht haben sie nicht mit ihrer Aussage. Es gibt immer einen Weg zumindest ein bisschen Karneval zu feiern.

Veltmann: Als Anarchie würde ich unseren Karnevalsumzug nicht sehen, da wir die volle Unterstützung vom Ordnungsamt, der Polizei, der Feuerwehr und dem DRK haben. Ohne deren Mithilfe wäre ein Karnevalsumzug von der EKG allerdings nicht komplett kontrollierbar.