Hilfe für Schule im Hochwassergebiet

Alverskirchen

Mit Feuereifer waren am Donnerstag die Kinder aller Jahrgänge der St. Agatha-Grundschule dabei, als es hieß, Spendengelder für eine schwer von der Hochwasserkatastrophe betroffene Grundschule in Weilerswist zu sammeln. Die Lehrerinnen gingen mit der Organisation dieses Laufs auf den Wunsch einiger Kinder ein, die in den Ferien Bilder der Katastrophe gesehen hatten und helfen wollten.