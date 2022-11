Hilfe in Indien kann viel bewegen

Diese Hilfe aus der Pfarrgemeinde St. Magnus/St. Agatha kommt direkt vor Ort an. Darüber berichtete nun Pfarrer Thomas Sahayaraj Daniel, der selbst aus Tamilnadu in Südindien stammt. Der Pfarrer besuchte auch eine Schule, an der die Schultoiletten-Anlage durch die Spende aus Everswinkel aufgebaut wurde.

In den Gottesdiensten der Katholischen Pfarrgemeinde am Samstag und Sonntag (12. /13. November) ist die Kollekte für die Schulkinder in Indien vorgesehen. Die Initiative geht auf Pfarrer Thomas Sahayaraj Daniel zurück, der selbst aus Tamilnadu in Südindien stammt. Er arbeitet seit acht Jahren in der Pfarrgemeinde St. Magnus/St. Agatha und hat bereits erlebt, wie die Vitus-Bürger durch ihre Spenden verschiedene Projekte in seinem Heimatland unterstützt und bedürftigen Kindern geholfen haben.

Zudem konnte dort in der Corona-Zeit 2021 durch Spenden den an Corona erkrankten Menschen geholfen werden. Der Bischof des indischen Bistums bedankte sich bei einem Besuch in Everswinkel jetzt im Oktober bei Pfarrer Pawel Czarnecki wie auch in den Gottesdiensten bei den Gemeindemitgliedern.

Pfarrer Thomas Sahayaraj hat während eines Urlaubs in Indien die Dankbarkeit erlebt. „Als ich in eine Gemeinde kam, fiel eine Frau vor meinen Füßen auf den Boden und rief, ,danke, danke, danke. Sag den Menschen in Deiner Gemeinde danke, danke, danke‘.“ Ihr Sohn war an Corona gestorben, bevor die Spende aus Everswinkel ankam. Als ihr Mann dann auch noch Corona bekam, konnte durch die Spende die nun mögliche Sauerstoffgabe das Leben ihres Mannes gerettet werden. „Der Verlust ihres Sohnes hatte sie bestimmt schwer getroffen, aber die Dankbarkeit über die Rettung ihres Mannes hatte sie gestärkt und aufgerichtet. Dafür sage ich nun im Namen dieser Frau, ,danke, danke, danke‘.“

Der Pfarrer besuchte auch eine Schule, an der die Schultoiletten-Anlage durch die Spende aus Everswinkel aufgebaut wurde. „Der Schulleiter und die Kinder sind dafür sehr dankbar, besonders die Mädchen. Diese Spende ist wirklich nützlich, und das für 300 Schulkinder.“ Segensreich wirke sich das Spendenprogramm St. Magnus/St. Agatha aus, durch das jährlich 25 bedürftige Schulkinder unterstützt und eine Schulbildung erhalten würden.

Bau einer Schultoiletten-Anlage

In diesem Jahr soll der dringend notwendige Bau einer Schultoiletten-Anlage in Kumulur unterstützt werden, einer Missionsgemeinde, in der 100 katholische Familien leben, die alle zu den Niedrigkasten gehören. Die Missionsstation liegt 95 Kilometer vom Bistum Kumbakonam und 15 Kilometer von Sahayarajs Heimatstadt Purathakudi entfernt.

Dort gibt es eine Grundschule mit 65 Kindern in den Klassen eins bis fünf. „Ich habe mich persönlich davon überzeugt, wie sehr die Kinder, besonders die Mädchen, unter den hygienischen Verhältnissen an der Schule leiden. Die Kinder müssen ihre Notdurft draußen in der Umgebung der Schule verrichten“, so der Pfarrer. „Das ist nicht nur unhygienisch. Es beschämt die Kinder, und besonders die Mädchen haben Angst vor Überfällen. Deshalb bitte ich um eine großzügige Spende, damit an dieser Schule eine Toilettenanlage gebaut werden kann.“ Zudem bittet er um weitere Hilfe übers „Spendenprogramm St. Magnus/St. Agatha“, um die Schulkinder weiter zu unterstützen. Infos dazu auf der Homepage St. Magnus/St. Agatha unter „Partnergemeinde Indien“.

Am Wochenende werden die Kollekten für diese beiden Projekte durchgeführt. Spenden können zudem im Pfarrbüro abgegeben oder überwiesen werden (IBAN DE90 4006 0265 0003 9520 00; Empfänger: Zentralrendantur Warendorf; Stichwort: Unterstützung Bistums Kumbakonam, Indien). Am Sonntag will Pfarrer Thomas im Anschluss an den 11-Uhr-Gottesdienst ab etwa 12 Uhr indische Gerichte im Pfarrheim anbieten und lädt dazu ein.