Himmlischer Besuch auf Abstand

Schon wieder machte das Coronavirus dem Nikolaus-Komitee einen Strich durch die Rechnung. Die Zahl der Infektionen in der Vitus-Gemeinde stieg dramatisch an, so dass der Nikolaus seine Besuche auf Abstand absolvieren musste.

Die Kinder sind die Leidtragenden in der Corona-Pandemie. Das ist auch den Mitgliedern des Everswinkeler Nikolaus-Komitees bewusst. Im vergangenen Jahr hat der Nikolaus deshalb individualisierte Briefe an die Kinder geschrieben, die mit einem Stutenkerl vor die Haustür gelegt worden sind. In diesem Jahr sollten wie gewohnt Besuche in den Wohnzimmern der Familien stattfinden.

Doch dann stieg die Zahl der Corona-Infektionen und mit ihr die Inzidenzzahl in der Vitus-Gemeinde dramatisch an. Somit waren die Wohnzimmer-Besucher Pandemie-bedingt leider nicht mehr möglich. Darum klingelten die Nikolaus-Gespanne nur an den Häusern der Familien an und blieben draußen vor der Tür oder auf der Terrasse auf Abstand.

Stutenkerle wurden verteilt

„So konnten die Besuche Corona-konform durchgeführt werden, und die Kinder hatten wenigstens die Möglichkeit, den Heiligen Mann und seinen Knecht Ruprecht am Nikolausabend zu sehen“, bilanzieren die Mitglieder des Nikolaus-Komitees. Weil auch die Backaktion in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, gab es in diesem Jahr erneut verpackte Stutenkerle der Bäckerei Diepenbrock.

Die Nikolaus-Gespanne haben allesamt die gesteckte Vorgabe 2G-plus erfüllt. Pandemie-bedingt fand der gemütliche Ausklang der Aktiven in diesem Jahr per Videokonferenz statt. In Präsenz soll er im nächsten Frühjahr nachgeholt werden – vorausgesetzt, die Corona-Lage hat sich bis dahin entspannt.