Historischer Kirchplatz soll erhalten bleiben

Es waren durchaus unterschiedliche Meinungen, die beim Ortstermin über die Gestaltung des Kirchplatzes in Alverskirchen aufeinanderprallten.

Intensiv diskutierten rund 30 interessierte Bürgerinnen und Bürger bei dem Ortstermin über die Gestaltung des Kirchplatzes in Alverskirchen. Sie waren einer Einladung der Gemeindeverwaltung gefolgt, die sich in Abstimmung mit Kirchengemeinde und Politik in den vergangenen Monaten bereits einige Gedanken zur Attraktivierung der Ortsmitte gemacht hatte (die WN berichteten).

In drei kleineren Gruppen tauschten sich die Anwesenden zunächst über die ganz persönlichen Vorstellungen zum Kirchplatz aus. Dabei trafen durchaus unterschiedliche Meinungen aufeinander, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Ganz grundsätzlich ging es insbesondere um die Frage, ob der Platz überhaupt stärker zum Verweilen einladen soll oder dies der historischen Bedeutung für den Ort Alverskirchen möglicherweise entgegensteht.

„Trotz der verschiedenen Meinungen verlief die Diskussion konstruktiv“, bilanziert man seitens des Bau- und Planungsamtes. Nach rund 30 Minuten stellten die drei Gruppen ihre Diskussionsergebnisse vor. Ein weitgehender Konsens bestand in der Ansicht, dass der historische Platz mit Denk- und Ehrenmal erhalten und für Feste nutzbar bleiben soll.

Sitzbänke und Fahrradständer

„Viele der Teilnehmenden konnten sich aber vorstellen, den Platz einladender zu gestalten, etwa durch Sitzbänke und Fahrradständer im Randbereich“, heißt es weiter in dem Fazit. Dazu könnte ein Beleuchtungskonzept erarbeitet und das Stromnetz für Veranstaltungen verbessert werden. Auch eine stärkere Nutzung des Pfarrgartens für die Allgemeinheit ist vorstellbar. Unterschiedliche Meinungen gab es zur Zulässigkeit von Autoverkehr sowie zur Entsiegelung und Begrünung des Platzes.

Die Gemeindeverwaltung will die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den anstehenden Beratungen zum Kirchplatz mit der Kirchengemeinde und Politik aufnehmen.