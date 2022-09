Humorvolle Krisenbewältigung

Etwa 80 Frauen des Bezirksverbandes der Evangelischen Frauenhilfe hatten am Mittwochnachmittag im Rahmen des alljährlichen Treffens in der festlich dekorierten Everswinkeler Festhalle Platz genommen, um sich auszutauschen und einen geselligen Nachmittag zu verbringen.

Doris Ulmke vom Vorstand begrüßte die gut gelaunten Teilnehmerinnen. Im Vergleich zum Vorjahr waren doppelt so viele des rund 400 Mitglieder starken Verbandes gekommen. Sie alle freuten sich auf das vielversprechende Programm mit „Meta & Greta“. Doch zuvor sprach Barbara Stoll-Großhans einige Worte in Richtung der Zuhörerschaft.

„Mit Humor durch die Krise“

Die Pastorin griff in ihrer Andacht das Thema „Mit Humor durch die Krise“ auf. „Davon können wir alle ein Lied singen. Pandemie, Krieg, Trockenheit und die Energiekrise setzen uns ziemlich zu. Aber neben den globalen Schwierigkeiten kommen die individuellen Krisen hinzu“, erzählte die Theologin und erklärte dann, Krankheiten und Sorgen innerhalb der Familie gehörten dazu. „Jede Krise bedeutet auch eine Chance und macht stark. Die Frauenhilfe stellt sich den Problemen und verschließt die Augen nicht“, betonte Stoll-Großhans und fügte an, sie würden alle da durchkommen ob der Resilienz, also der psychischen Widerstandskraft und damit der Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Sie sprach von Dankbarkeit und davon, den Humor nicht zu verlieren. Das Stichwort für die beiden Komikerinnen nach der Kaffeepause.

Bezirksverbandstreffen Frauenhilfe Foto: Foto: Marion Bulla

Greta, alias Beate Bentrop, ihres Zeichens Pastorin in Hiltrup, und Meta, die mit bürgerlichem Namen Imke Falger heißt, eroberten die Herzen der Frauen im Nu. Das Duo zeigte auf charmante und urkomische, typische Weise Lebenssituationen, sang bekannte, wenn auch etwas umgetextete Lieder und kalauerte sich durch den Nachmittag. Aber keinesfalls seicht, sondern sehr tiefsinnig. Das ist ihre Profession. „Wir gucken immer, wo wir auftreten. Geht es um Ehrenamtliche, ist das unser Thema, wenn Jubilare geehrt werden, stimmen wir uns darauf ein“, erklärte Bentrop.

„Haschtag“ oder „#Hashtag“?

Diesmal hätten sie sich besonders gefreut, denn es ginge ja wohl um einen „Haschtag“ des Bezirksverbandes. Klar, dass hier ein Missverständnis vorliegen musste. Doch die beiden Damen wunderten sich zunächst, dass keine Männer im Publikum sitzen. „Häh, gibt es die bei den Evangelischen nicht mehr. Letztens waren doch noch welche da“, staunte Meta nicht schlecht. Immer wieder ging es bei beiden aber um den euphorisierenden Stoff Haschisch. „Ihr habt heute also Euren ‚Haschtag‘? Ich bin aufgeregt. Ist schließlich mein erstes Mal. Ich freue mich aber schon auf die leckeren Cookies“, schickte Meta voraus. Dann erzählte sie vom Pastor Hempel, der ihren Epilierer repariert habe und sie anschließend zum Essen eingeladen habe. „Sodom und Gomera“, entsetzte daraufhin Greta. „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens ertönte. Etwas anders zwar, aber umso humoriger. Mit wackelnden Hintern und witziger Mimik sang das Duo „Ob Bibel, ob Brecht, ob Vögel Fontaaane – aber bitte mit Sahne.“

Dann wurde klargestellt, warum die Damen glaubten, sich in einen Drogensumpf zu befinden. Es war ein Missverständnis. Der Freund, der das Event vorgelesen hatte, hatte das Event am Ende mit einem # – also Hashtag – beendet. Klar, dass Meta und Greta nach dieser Info heiß auf die berauschenden Cookies waren. Aber es war auch so ein berauschend kurzweiliger Spätnachmittag, der jede Menge drogenfreien Spaß bereitete.