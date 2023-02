„Ich habe mir einen Traum erfüllt“

Den Anfang machte Silke Webbeler, die über das „Stöber-Stübchen“ sprach. Nach dem Aus der Kleiderkammer im Jahr 2020 hatte sie gemeinsam mit Monika Jestädt die Vision eines nachhaltigen Second-Hand-Angebots für alle, das zudem als Plattform für Begegnung und Austausch verstanden werden sollte. Der Ausbruch des Ukraine-Kriegs verstärkte das Ansinnen. Ein Kern von 25 Gleichgesinnten bildete sich, die Hilfsbereitschaft sei derart groß, dass mitunter die Lagerkapazitäten des Lokals in der Bergstraße 5 knapp wurden. Die Kleidung wird nicht verschenkt, sondern gegen einen kleinen Betrag abgegeben. Diese Einnahmen werden wiederum zur Unterstützung von Vereinen oder Institutionen in Everswinkel und Alverskirchen verwendet. Das Team erwartet Kunden dienstags (10 bis 12 Uhr) sowie freitags (14 bis 17 Uhr).

Ein ihr völlig unbekanntes Terrain betrat Stephanie Schulze Wettendorf mit den Kulturwiesen 2020. Die Kultur lag Corona-bedingt weitgehend brach, Bühnen und Säle blieben leer. „Auf einem Hof ist viel Platz“, dachte sich die Landwirtin – und startete mit drei Gleichgesinnten das Open-Air-Unterfangen. Mindestabstände ließen sich auf der Wiese bestens einhalten. Doch dieser Neuanfang war nicht ohne Fallstricke. „Ich hatte vorher keine Bezugspunkte zur Kulturbranche.“ Fragen der Haftung, die Komplexität von Tourplanungen der Künstler oder die Saisonalität der Programme wurden ihr erst nach und nach klar. Bereut habe sie den Schritt nicht – im Gegenteil. Sie freue sich, „einen neuen Bereich zu sehen und zu erkunden, viele Menschen zu treffen und kennenlernen zu dürfen“.

Keine Wiese, aber immerhin 22 Quadratmeter Arbeitsfläche stellen Silvia Kirschke und Martin Frohne in der 2017 geschlossenen ehemaligen Fleischerei als Coworking Space zur Verfügung. „Das nennt man heute so. Ich nenne es einfach Raum der Möglichkeiten und Raum der Begegnung“, so Frohne zu „Kleines Fräulein Frohne“. Fallstricke gab es auch hier. So sei es gar nicht so einfach gewesen, eine Heizung in einem Gebäude aus dem Jahr 1914 einzubauen. „Wenn man etwas Neues macht, ist die Gemeinde sehr offen“, lobte Kirschke derweil die Zusammenarbeit. Sie hatte auch eine Botschaft an ihre Zuhörer. „Wenn Ihr Ideen habt – traut Euch!“

Genau diese Entschlossenheit verkörpert auch Jens Hagemann. Im Alter von 21 Jahren hatte er die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben. „Wie die Mäuse den Mond erobern“ erschien auch tatsächlich – allerdings erst vor einem Jahr. Mittlerweile ist Hagemann 43 Jahre alt. Er klapperte Verlagshäuser ab und entdeckte am Ende den Markt der Selfpublisher. Er rechne niemals mit der Spiegel-Bestsellerliste oder dergleichen. „Aber darum geht es auch gar nicht. Es ist meins, ich habe mir einen Traum erfüllt.“ Die größte Herausforderung sei über all die Jahre die Motivation gewesen.

Einen stimmigen Impuls gab auch die von Barbara Hobbeling vorgelesene Kurzgeschichte der zwei Frösche, die in ein Gefäß mit Milch fielen. Während einer der beiden aufgab und unterging, strampelte der Zweite unaufhörlich – und überlebte am Ende auf einem Stück Butter. Die Vorbereitungen für den nächsten, den elften Erzählsalon laufen bereits auf Hochtouren. So wird das Team des Katholischen Bildungswerkes am 24. November zu einem Abend „Mut tut gut“ einladen.