Ideen für die nächste Sommerparty

„In den 1950er- bis 1970er-Jahren erfreute sich die Bowle großer Beliebtheit als Partygetränk“, informierte Referentin Hedwig Wiesendahl die mehr als 20 Frauen, die der Einladung des Landfrauenverbandes Alverskirchen/Everswinkel zu einem Abend zum Thema Bowle gefolgt waren.

„Bowle wurde erstmals in einer Schrift aus einer Klosterbibliothek im 15. Jahrhundert als Getränk erwähnt, das aus Rosenblüten, Fichtennadeln und Honig besteht. Es wurde in einem schalenähnlichen Gefäß serviert.“

Doch nicht nur ein geschichtlicher Abriss stand auf der Tagesordnung, sondern auch die Verköstigung verschiedener Bowlen. Und so hielten alle Frauen ein Glas mit einem leuchtend roten Getränk mit Erdbeeren in der Hand. Für den typische Holundergeschmack der erfrischenden Erdbeer-Holunder-Bowle sei der Blütenstaub der Holunderdolden verantwortlich. Wiesendahl gab den Tipp, die Blüten nicht abzuwaschen, sondern auf ein helles Tuch zu legen und eventuell vorhandene Insekten zu entfernen. Das Überstreuen der Bowle mit den Sternchendolden der Blüten gebe der Bowle ein ansprechendes Aussehen.

Für das Ansetzen von Fruchtbowlen lud Hedwig Wiesendahl die Landfrauen ein, sich jeweils von der jahreszeitlichen Reifung der heimischen Früchte inspirieren zu lassen. Dies gelte sowohl für die Rhabarber-Himbeer-Bowle als auch für die Sommerbowle mit frischen Pfirsichen, aber auch im Herbst für die Pflaumen-Bowle.

Variationen für verschiedene Geschmacksvorlieben

In Kleingruppen setzten die Landfrauen Bowlen nach verschiedenen Rezepten an und verköstigten sie gemeinsam. Dabei wurden für bestimmte Geschmacksvorlieben Variationsmöglichkeiten aufgezeigt. „Bowlen sollten mit trockenem Sekt aufgefüllt werden. Früchte und Sirup sorgen in der Regel schon für eine ausreichende Süße“, erläuterte Hedwig Wiesendahl. Neben Früchten könnten auch Kräuter für das Ansetzen einer Bowle verwandt werden. Für die bekannte Maibowle wird Waldmeister gesammelt. Allerdings werde ein intensives Aroma erst durch das Trocknen der Kräuter erreicht.

Mandy Borgmann und Anja Schulze Umgrove servierten den Frauen die sogenannte Schlammbowle. Sie gaben kurz vor dem Servieren angetautes Eis auf die Bowle. Dieses sorgte für das schlammige Aussehen dieser Eisbowle.

Auf besonderes Interesse stießen auch die alkoholfreien Varianten der Bowlen. Durch Weglassen oder Ersetzen des alkoholischen Begleiters wurden ebenfalls intensive Geschmacksrichtungen erzielt.

Diethild Aertker bedankte sich im Namen der Landfrauen bei Hedwig Wiesendahl für den informativen und auch sehr geselligen Abend. „Für die kommenden Sommerpartys haben wir nun sehr viele Ideen, wie wir unsere alten Bowle-Töpfe mit diesem erfrischenden Getränk füllen können“, freute sie sich.