Ideen für neue Aktivitäten entwickelt

Peter Kretschmer berichtete in der Jahresversammlung der Männergemeinschaft Alverskirchen von den bisherigen Aktivitäten des Bürger-Teams in den vergangenen Jahren.

Besonders erwähnte er Pfarrer Thomas, der eingangs die Vesper leitete. Die konnte nicht traditionell in der Kirche St. Agatha abgehalten werden, da diese für ein Konzert belegt war. Insofern musste die Vesper dann ausnahmsweise im Landhaus Bisping erfolgen, wobei das dem Frieden als Grundthema der Vesper keinen Abbruch tat.

Im Anschluss daran hat dann BTA-Sprecher Peter Kretschmer „auf eindrucksvolle Weise von den Aktionen des BTA seit dessen berichtet“, teilt die Männergemeinschaft in ihrer Presseinformation mit. Dazu gehörte auch die Beteiligung des BTA an der weiteren Entwicklung von Alverskirchen und Everswinkel inklusive der Mitgliedschaft der Gemeinde an der Leader Region 9plus des Kreises Warendorf, um hier öffentliche Mittel für die weitere Entwicklung des Ortes einwerben zu können.

Der erweiterte Vorstand der Männergemeinschaft Alverkirchen mit Joachim Badde, Franz von Twickel, Ludger Samberg, Siggi Holderith, Heinz Tertilt, Jürgen Weidemann und Pfarrer Thomas (v.l.). Foto: Männergemeinschaft

Die Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung wurden danach abgehandelt. Im Jahresrückblick wurden im Rahmen des Jahresberichtes des Vorstandes mit Fotos und Kommentaren von Heinz Tertilt noch einmal Erinnerungen an die Aktivitäten des vergangenen Jahres geweckt. Kassierer Jürgen Weidemann berichtete von einem Plus in der Kasse, die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Zwei neue Mitglieder konnten in der Männergemeinschaft aufgenommen werden, so dass dem Verein aktuell 144 Mitglieder angehören. Neue Interessenten sind jederzeit willkommen.

Im Jahresprogramm 2023 zählt die dreitägige Fahrt nach Fulda vom 12. bis 14. Mai (Anmeldung bis 30. März) zu den Höhepunkten. Unter dem Punkt Vorschläge kamen von den Mitgliedern Anregungen zum Internet-Auftritt unter www.magnus-agatha.de, zu „heimatnähere“ Touren in der Umgebung oder auch Nachtwächterführung, Planwagenfahrt und Spielenachmittage. Seitens des Vorstandes sollen die Vorschläge aufgegriffen werden.