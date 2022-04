Ideen gegen den Klimawandel im Fokus

Der Ausschuss „Mission, Entwicklung, Frieden“ der katholischen Kirchengemeinde St. Magnus/St. Agatha lädt traditionell zum Fastenessen ein – eine Gelegenheit, um dabei auch Gutes zu tun und zugleich im Austausch zu sein zum Thema Klimawandel in Bangladesh und den Philippinen.

Die Fastenzeit in der katholischen Kirche ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest und eine Zeit der Umkehr – und das unter der Fragestellung: „Wie kann ich Veränderungen angehen, was möchte ich intensiver in den Blick nehmen, wie kann ich (umwelt-)gerechter leben?“

Essen und gleichzeitig Gutes tun ist beim Fastenessen möglich. Der Ausschuss „Mission, Entwicklung, Frieden“ der katholischen Kirchengemeinde St. Magnus/St. Agatha lädt traditionell dazu ein, um das kirchliche Hilfswerk Misereor und deren Partnerorganisationen zu unterstützen. Die Idee ist einfach und effektiv: Man spart das Mittagessen zuhause, isst stattdessen im Pfarrheim eine Suppe, informiert sich über die Projekte von Misereor, tauscht sich mit anderen Teilnehmenden aus, spendet für das Essen einen frei gewählten Betrag und verlässt die Veranstaltung etwas anders als man hingegangen ist.

20 Teilnehmer beim traditionellen Fastenessen

Dies taten am vierten Fastensonntag 20 Teilnehmer und waren dabei sichtlich über den persönlichen Austausch erfreut. In diesem Jahr standen Bangladesh und die Philippinen im Mittelpunkt. Länder, die bereits viel stärker vom Klimawandel betroffen sind als Deutschland. Wie gehen diese Länder damit um? Welche Ideen werden umgesetzt, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen? Zwei Ideen, die auch im Münsterland umgesetzt werden können, darunter die Begrünung von Städten und Fahrradfahren als umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeit, blieben in den Köpfen.