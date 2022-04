Im Gartenschuppen durchgestartet

Wenn eine Pizza von dem Boten noch heiß und lecker mit dem Zweirad nach Hause geliefert wird, dann ist das in vielen Fällen des Ergebnis einer zündenden Idee von Marcel Honisch und Sebastian Hauß. Ihr Unternehmen enviado ist im Gewerbegebiet an der Boschstraße in Everswinkel angesiedelt.

Marcel Honisch (re.) und Sebastian Hauß haben sich mit ihrem Unternehmen enviado im Gewerbegebiet an der Boschstraße angesiedelt. Ihr ausgeklügelter Transport von Speisen auf Zweirädern floriert in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz.

Wer freut sich nicht darüber, von seiner Lieblingspizzeria die bestellten Speisen heiß geliefert zu bekommen? Wenn sie dann noch mit einem elektrisch betriebenen Lastenfahrrad angeliefert werden, umso schöner, weil auch umweltfreundlicher.

In Thermoboxen werden die ofenfrischen Pizzen ausgeliefert. Der Bote tritt in die Pedalen und hat quasi seinen „Ofen“ auf dem Rücken als Rucksack oder fest auf dem Vorder- oder Hinterrad angeschnallt. Das Genüssliche: Die Pizzen oder Burger behalten ihre Temperatur auf der Fahrt zum Kunden, denn die Thermoboxen sind so gut beschichtet, dass es kaum Wärmeverlust gibt. So bleibt die Ware ofenheiß - vom Store bis zum Kunden,

auch wenn es mal etwas länger dauert. Diese Idee hatten vor etwa zwölf Jahren Marcel Honisch und Sebastian Hauß. Jetzt produzieren sie in Everswinkel. Als Studenten saßen sie in London vor ihrer Pizza. Sebastian Hauß denkt gerne an diese Entstehungszeit zurück: „Als wir gerade in London eine Pizza aßen, interessierte uns, wie es um die Warmhaltung von Speisen bei der Lieferung bestellt ist.” Da nahm die Geschichte ihres Unternehmens ihren Lauf.

Thermoboxen und Lieferbikes made in Everswinkel: Marcel Honisch und Sebastian Hauß sind mit ihrem Unternehmen durchgestartet. Foto: Foto: Bernd Pohlkamp

Zuvor hatte das Duo in Steinfurt Maschinenbau studiert und ihr Wissen anschließend zwei Jahre lang in England im Managementstudium weiter ausgebaut. So fiel es ihnen leichter, Entscheidungen zu treffen und die passenden Schritte vorzunehmen. In dieser Zeit unterrichteten sie auch Studenten in den Bereichen Werkstofftechnik und Physik. „Hierbei entstand unsere Idee. Wir spürten, dass wir ein gutes Team sind und entschieden, die Idee gemeinsam umzusetzen,“ so Marcel Honisch.

Sie starteten im Gartenschuppen auf dem elterlichen Grundstück in Roxel. „Das war preiswert und wir hatten unsere Ruhe und Zeit, uns zu entwickeln,“ blicken sie auf ihren Anfang zurück und beschreiben die Anfänge. „Wir besorgten uns Rohstoffe von Firmen, um zu tüfteln. Das wurde uns zunächst verwehrt, weil wir noch keine Firma hatten. Das haben wir schnell erledigt. Im Jahre 2010 meldeten wir beim Ordnungsamt der Stadt Münster unser Gewerbe an, zahlten 20 Euro und hatten mit enviado unsere Selbstständigkeit erreicht, auch wenn wir noch Studenten waren. Jetzt konnten wir forschen, experimentieren, unsere erste Thermobox entwickeln und bei Kunden einsetzen.“

Mit den ersten Erfahrungen der Lieferdienste, entwickelten sie ihre Produkte ständig weiter. „Wir wollten unbedingt unser Alleinstellungsmerkmal schaffen und immer bessere Produkte produzieren. Unsere Ansprüche waren, dass die Boxen temperaturbeständig und hygienisch, ultra-leicht zu transportieren und hervorragende Isoliereigenschaften haben müssen.“

Sicherheit auf massiven Elektrorädern

Honisch und Hauß stellten schnell fest, dass diese Isolierbehälter nur auf sicheren und massiv gebauten Elektrorädern verkehrssicher sind, die es so noch nicht gab. „Also starteten wir 2016 damit, Spezial-E-Bikes zu entwickeln und diese solide und robust zu bauen. Gleichzeitig errichteten wir eine deutschlandweite Servicestruktur, um so zu gewährleisten, dass die Bikes schnell vor Ort repariert werden können.“ Ihr neues enviado SOLID sei dabei strikt nach dem Ansatz „weniger ist mehr“ entwickelt worden. Ohne unnützen Schnickschnack und nur mit Komponenten, die der Nutzer im Einsatz benötigt.

Ansiedlung im Gewerbegebiet am Boschweg

Inzwischen ist das Duo im Gewerbegebiet am Boschweg angesiedelt. Deutschlandweit zählt das Vitus-Dorf inzwischen zur heimlichen Hauptstadt des Pizza-Delivery auf zwei Rädern, denn nach elf Jahren unternehmerischer Aufbau- und Ausbauarbeit gehört enviado mit seinem 31-köpfigen Team inzwischen zu den führenden Herstellern und Anbietern von Lieferbikes und Thermobehältern im deutschsprachigen Raum, den Niederlanden und der Schweiz.

Mehrere tausend Fahrer und noch mehr Thermoboxen

Mehrere tausend Fahrräder und noch mehr Thermoboxen haben sich die großen und kleinen Pizza-Taxi-Unternehmen gesichert und wird mal ein Lieferfahrrad vermisst, lässt sich der Standort über GPS schnell ermitteln. „Das Geschäft mit dem Lieferservice floriert. Immer häufiger entscheiden sich Pizzerien, Restaurants und nun auch Supermärkte für den Transport von Speisen auf Zweirädern,“ so Marcel Honisch und Sebastian Hauß - und damit für die Produktpalette von enviado.