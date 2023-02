Im Karnevals-Kostüm in die Kirche

Die Katholische Kirchengemeinde St. Magnus lädt am Samstag, 18. Februar, zu einem Karnevals-Gottesdienst in die Pfarrkirche ein.

„Mer losse d'r Dom en Kölle, denn do jehööt hä hin“, heißt es in einem bekannten Karnevalslied der Bläck Fööss, das den Kölner Dom in den Herzen der Menschen verankert hat. In Everswinkel gibt es zwar keinen Dom, aber eine schöne, alte Pfarrkirche. In die lädt die Katholische Kirchengemeinde am Samstag, 18. Februar, um 18 Uhr zum karnevalistischen Gottesdienst ein.

Jecken, vor allem Familien mit ihren Kindern sind willkommen und dürfen gern kostümiert erscheinen. Es werden auch Mitglieder aller aktiven Karnevalisgruppen erwartet. Vorbereitet wird der Gottesdienst ebenfalls von aktiven Karnevalisten. In diesem Sinne heißt es am Samstagabend: „Heiliger St. Magnus schau, in Deiner Kirche heißt es: Helau!“