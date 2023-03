Gemeinde sucht neue Schöffen

Sie sind in gewisser Weise die Stützen der Justiz. Ohne sie wäre ein Großteil der Strafverfahren in Deutschland gar nicht möglich. Schöffinnen und Schöffen leisten einen unverzichtbaren Dienst für die Gesellschaft, sind ehrenamtliche Richterinnen und Richter, die gemeinsam und gleichberechtigt mit dem Berufsrichter Recht sprechen. Jetzt werden neue Bewerber für dieses Ehrenamt gesucht.

Eine Schöffin und ein Richter in einem Landgerichtssaal. Derzeit werden in NRW rund 10000 neue Schöffinen und Schöffen gesucht. Auch die Gemeinde muss eine Vorschlagsliste erstellen und ruft Interessierte an dem Amt dazu auf, sich zu melden.

In der Bundesrepublik Rechtsprechung nicht allein eine Angelegenheit ausgebildeter Juristinnen und Juristen. Derzeit werden wieder neue Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gesucht. In ganz NRW geht es um rund 10.000 neue Laienrichter. Auch die Gemeinde Everswinkel hat einen Aufruf gestartet.

Der Gemeinderat ist nämlich aufgefordert, „dafür eine entsprechende Vorschlagsliste aufzustellen“ und dabei möglichst alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung zu berücksichtigen. Zu bestimmen sind derzeit Haupt- und Ersatzschöffen für die Strafkammer des Landgerichts Münster sowie für die Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks Münster. „Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung“, macht Bürgermeister Sebastian Seidel deutlich.

Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art seien dagegen nicht erforderlich. Schöffen müssen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, das 25. Lebensjahr vollendet und dürfen das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Zudem gelten die Grundsätze für die Übernahme eines öffentlichen Amtes.

„Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. . .“ – bei diesem Spruch am Ende eines Verfahrens ist ein Schöffe, ist eine Schöffin direkt beteiligt. Es gibt wohl kaum etwas Vergleichbares, wo die Stimme des Einzelnen so gravierend ins Gewicht fällt. Ein Urteilsspruch einer Großen Strafkammer mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen ist gegen die Stimmen der beiden Laienrichter nicht möglich. Wie die Gemeinde weiter mitteilt, müssen Schöffen bereit sein, Zeit zu investieren, ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über Rechte und Pflichten informiert sein und sich über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken gemacht haben. Schöffen müssen Objektivität und Unvoreingenommenheit bewahren, selbst wenn sich der Angeklagte als unsympathisch erweist oder es vielleicht in der öffentlichen Meinung schon eine Vorverurteilung gibt. „Wer zum Richten über Menschen berufen ist, braucht Verantwortungsbewusstsein für den Eingriff durch das Urteil in das Leben anderer Menschen“, resümiert Seidel.

„Schöffe“ ist übrigens ein Begriff aus dem 8. Jahrhundert, der aus dem althochdeutschen Wort „sceffino“ oder „scaffin“ abgeleitet ist und etwa zu übersetzen ist mit „der Anordnende“. Damals kümmerte sich eine ganze Dorfgemeinschaft um die Gerichtsbarkeit Angelegenheit eines gesamten Dorfes, und es wirkten alle volljährigen Männer mit. Das heutige Schöffenamt hat ihren Ausgangspunkt in der politischen Aufklärung des 19. Jahrhunderts. Mit der Frankfurter Reichsverfassung von 1849 wurde die Beteiligung des Volkes an der Rechtsprechung verankert. Die Macht der Berufsrichter wurde beschnitten, und stattdessen sollte durch Nichtjuristen „ein lebensnahes Verständnis in die Urteilsfindung einfließen“, wie es die Berliner Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport formuliert.

Interessenten für eine Schöffentätigkeit können sich noch bis 1. Mai beim Ordnungsamt der Gemeinde melden ( 88112 und 88111).