Im Parforceritt von „Höcksken auf Stöcksken“

Hier war das Publikum gefordert, aber genau das ist natürlich auch das Ziel von „Impro-Theater“. Das Impro-Team „Placebo“ aus Münster „kitzelte“ aus den 45 Besucherinnen und Besuchern im Gasthof Strietholt in Everswinkel so einige spontane Reaktionen heraus.

Das Publikum war ihre Bühne: Eine spezielle Form des Theaterspiels präsentierte am Freitag das aus drei Schauspielern und einem Musiker bestehende Impro-Team „Placebo“ aus Münster im Saal des Gasthofes Strietholt in Everswinkel. Leider war das aus rund 45 Besuchern bestehende Auditorium eher schwach besetzt. Ob nun fehlendes Interesse oder weitere Veranstaltungen in Everswinkel die Gründe dafür waren, ist nicht bekannt.

Auftritt zum Abschluss der „Europäischen Mobilitätswochen“

Den „Placebo“-Auftritt haben die Mitglieder des Kulturkreises zum Abschluss der „Europäischen Mobilitätswoche“ veranstaltet. Das Improtheater war bereits zum vierten Mal im Vitus-Dorf zu Gast.

Anders als bei einem Placebo hatte der rund zweistündige Auftritt des Ensembles eine durchaus ansprechende Wirkung, denn die Besucher ließen sich von den professionellen Improvisateuren gerne als Regieanweiser einspannen. Zum Glück, denn ohne dieses Engagement wäre es ein trister Theaterabend geworden. Schließlich lebt eine Improvisationsshow vor allem vom aktiven Mitwirken des Publikums.

Impro-Theater placebotheater aus Münster beim Gastspiel im Gasthof Strietholt am 22.09.2022 Foto: Gabriele Grund

Schön sei, dass immerhin 0,5 Prozent der kulturinteressierten Everswinkeler den Weg zu ihnen gefunden hätten, bilanzierte das Trio verschmitzt zur Eröffnung, um zugleich den Ablauf für ein erfolgreiches Stegreif-Theater zu erläutern. Weil in der freien Improvisation keine festen Handlungsvorgaben, keine im Vorfeld erstellten Textmanuskripte oder vorgefertigten Gestaltungsvorlagen für die Akteure auf der Bühne existierten, wussten weder sie noch die Zuschauer, was im nächsten Moment auf der Bühne passiert.

Deshalb wurden im flotten Miteinander von den Darstellern Arnd, Judith und Michael eingeforderte Vorschläge, Einwürfe und Anregungen aus dem Publikum aufgegriffen und durch freies Assoziieren basierend auf spontane Gestik, Sprache und Gesang mit Leben erfüllt, die Bernd am Keyboard klanglich und musikalisch begleitete.

Mit Wortwitz und im Parforceritt

Ob Geschichten, Dramen, Parodien, Pantomime oder Sketche – im flotten Parforceritt alberte sich das Trio in einem professionellen Zusammenspiel und mit Wortwitz von „Höcksken auf Stöcksken“. So wurden pantomimisch Tennis gespielt, Karateübungen vollzogen, eine Milchshake trinkende Freundin angebaggert, einer gefakten Hochzeit entflohen, die Scheiben einer wertvollen alten Vitrine geputzt und vieles mehr.

Zwischendurch wurde von den Besuchern lautstark angefordert: „Das klingt nach einem Lied.“ Fazit: Die jeweilige Szene wurde dann auch besungen. Kurz: Nicht alle Gags zündeten, aber es war ein vergnüglicher Abend für alle Beteiligten.