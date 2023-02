Im Wein liegt Stimmung

Die Kolping-Karnevalisten haben ihre traditionelle Weinprobe mit Festwirt Frank Strohbücker veranstaltet. Damit ist die flüssige Versorgung bei der Kolping-Karnevals-Show am 11. Februar gesichert.

Das ist eigentlich der Abend, an dem die neue Prinzessin ihr Krönchen von der scheidenden Prinzessin überreicht bekommt – das fiel diesmal leider aus bekannten Gründen aus. Jedoch ließen sich der alte Elferrat um Prinz Klaus I. und Prinzessin Claudia I. sowie das V-Team den Abend dadurch nicht vermiesen.

Unter fachkundiger Leitung von Frank Strohbücker wurden etwa Weißer oder Grauer Burgunder verkostet, und die Anwesenden konnten in teils angeregten Diskussionen die Qualitäten der angebotenen Tropfen bewerten und entscheiden, welche Stimmungsgetränke bei der Kolping-Karnevals-Show am 11. Februar in der Festhalle auf die Karte kommen.

Wer nun erfahren möchte, welche Weine ausgewählt wurden und dazu auch noch ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Karnevalsprogramm genießen möchte, kann sich noch Eintrittskarten für zwölf Euro inklusive Platzreservierung bei V-Team Mitglied Theo Kortmann ( 99 11 94; Vitusstraße 26A) sichern. Das V-Team weist in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die Aftershow-Party mit DanceXpress Timmermann hin, Karten dafür können von Kurzentschlossenen an der Abendkasse ab etwa 22.30 Uhr zum Partypreis von fünf Euro erworben werben.