In Sachen Hilfsfrist nur Schlusslicht

Die Vitus-Gemeinde ist Schlusslicht. Das kommt nicht oft vor. Beim Rettungswesen ist es der Fall. Laut Rettungsdienstbedarfsplan soll bei einem Notfall der Rettungswagen in mindestens 90 Prozent der Fälle binnen zwölf Minuten am Einsatzort sein. Das nennt sich „Zielerreichungsgrad“. Für die Vitus-Bürger war dieses Ziel im vergangenen Jahr in relativ weiter Ferne.

Bis der Rettungswagen in der Gemeinde eintrifft, vergehen in einem Viertel der Fälle mehr als die angestrebten zwölf Minuten. Alle anderen Kreis-Kommunen stehen besser da.

Mit einem Wert von 74,72 Prozent liegt Everswinkel abgeschlagen – zusammen mit Drensteinfurt (76,26 Prozent) hinter allen Kreis-Kommunen. Wie lässt sich die Situation verbessern? Zur Beantwortung dieser nicht unwesentlichen Frage hatte die Gemeindeverwaltung den stellvertretenden Kreis-Amtsleiter für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Straßenverkehr, Michael Frerich, im Hauptausschuss zu Gast.

Der zeigte in der Sitzung auf, dass die Zahl der Einsatzfahrten der Rettungswachen insgesamt von 2015 bis 2020 um 15 Prozent gestiegen sei. Der Corona-Lockdown habe sich 2020 in den Monaten März bis einschließlich Juni mit einem Einsatzrückgang bemerkbar gemacht. Eine Corona-Folge sei zudem, „jede Infektionsfahrt hat ein Nachspiel – die Desinfektion“. Die Reinigung der Rettungs- (RTW) und Krankentransportwagen (KTW) nehme jeweils eine halbe bis dreiviertel Stunde nach dem Einsatz in Anspruch.

Was das Vorgabe von zwölf Minuten angeht, „haben wir 2019 und 2020 das Ziel verfehlt“. Kreisweit gesehen lag der Wert bei 89,5 Prozent. „Die Sorgen in Everswinkel kann ich verstehen.“ Ein Zielerreichungsgrad bei der Hilfsfrist von nur 74,7 Prozent sei „ein Ergebnis, mit dem wir nicht zufrieden sein können“. Gleichwohl betonte Frerich, „es gibt keinen Anspruch darauf, dass jeder Ort 90 Prozent erreicht“, aber der Kreis-Durchschnittswert sei das Ziel. 157 Notfälle seien es im vergangenen Jahr in Everswinkel gewesen, bei denen das Rettungsfahrzeug mehr als zwölf Minuten benötigte.

Seitens des Kreises setzt man auf die neue Rettungswache in Sendenhorst und die Stationierung eines Tages-RTW dort. Der ist seit diesem Jahr übergangsweise in Drensteinfurt stationiert. „Ein guter Standort in Sendenhorst wird auch der Gemeinde Everswinkel helfen“, ist sich Frerich sicher. Und ein „guter Standort“ bedeutet eine strategisch hilfreiche Ansiedlung am nördlichen Rand der Nachbarstadt. „Wir hoffen, dass wir dann auch Everswinkel deutlich besser abdecken können.“ Derzeit laufen noch die Gespräche mit der Stadt Sendenhorst und der dortigen Feuerwehr.

Im vergangenen Jahr wurden im Zuge des Rettungsdienstbedarfsplans ein Tages-RTW in Ennigerloh und der KTW 3 in Warendorf in Dienst gestellt. Im laufenden Jahr ist neben dem Drensteinfurter RTW ein Tages-RTW in Beckum hinzugekommen. Ein weiteres Fahrzeug ist für Ahlen vorgesehen. Zudem wurden die Vorhaltezeiten in Oelde, Warendorf und Ahlen ausgeweitet.

Als weiteren Schritt nach vorn stellte Frerich die Umstellung bei der Alarmierung heraus. So werde mittels Ortung das Fahrzeug alarmiert, das sich gerade am nächsten zu einem Einsatzort befinde. „Wir sind dazu auch im Gespräch mit Nachbarkommunen.“ Denn die logische Erkenntnis lautet: „Eigentlich darf Rettungsdienst nicht an den Kreisgrenzen aufhören.“