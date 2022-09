Inspirationen aus der Natur

Nach einer beeindruckenden Ausstellung im Frühjahr mit einem völlig neuen Konzept – nämlich Skulpturen und Literatur im „DIALOG“ – hat der Arbeitskreis Bildende Kunst im Kulturkreis Everswinkel einen weiteren Höhepunkt jetzt für den Herbst vorbereitet. Der Kontakt mit einer jungen Kunststudentin ließ die Idee zu einer Ausstellung im Rathaus reifen.

Die Protagonistin ist 24 Jahre jung, eine talentierte Studentin der Kunstakademie Münster und arbeitet im Bereich Malerei und Skulptur. Antonia Lasthaus, deren Eltern in Everswinkel leben, wird vom kommenden Wochenende an bis zum 23. Oktober ihre Werke im Ratssaal der Gemeinde ausstellen. Die Eröffnung, zu der alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, erfolgt an diesem Freitag (30. September) um 19 Uhr.

Von der Malerei zu Pappmaché

Geboren 1998 in Münster, besuchte Antonia Lasthaus bis zur Oberstufe das Gymnasium Wolbeck und wechselte dann auf das Adolph-Kolping-Berufskolleg in Münster. Dieses schloss sie 2016 mit der Allgemeinen Hochschulreife und einer Ausbildung als Gestaltungstechnische Assistentin ab. Seit dem Wintersemester 2018 studiert sie an der Kunstakademie Münster freie Kunst.

Nach dem Orientierungsjahr wechselte sie in die Klasse Kooperative Strategien von Prof. Irene Hohenbüchler. Innerhalb der Klasse liegt ein Schwerpunkt auf dem gemeinsamen Erarbeiten von Werken und Ausstellungen, ein weiterer auf der persönlichen Entwicklung der Kunst der Studierenden. Dabei gibt es keine Beschränkungen der Technik oder des Materials.

In ihrer Mappe für die Kunstakademie bewarb sich die Künstlerin ausschließlich mit Malerei und Zeichnungen, im Orientierungsbereich begann sie aus Pappmaché kleinere Skulpturen zu bauen, die in den vergangenen Jahren an Größe und technischem Aufwand zugenommen haben.

Stets im Fluss

Auch die Malerei wurde großflächiger und abstrakter. Die überwiegend mit den Fingern und Handflächen gemalten Bilder lassen dem Rezipienten Raum für seine eigenen Gedanken und Gefühle. Man kann konkrete Dinge und Situationen in ihnen suchen oder sich von der Farbwelt einfangen lassen.

Einige Elemente sind sowohl in den Bildern als auch in den Skulpturen zu finden, die organischen Formen sind stets im Fluss. Lasthaus zieht große Inspiration aus der Natur, deren Strukturen und Farben sowie Texturen und Oberflächen. Es werden keine bewussten Imitate der Natur erstellt, sondern vielmehr Objekte, die es so in der Natur geben könnte, gegeben haben könnte oder in Zukunft vielleicht geben wird.

Beim "Art Parcours II" in Ahlen dabei

Das Material Papier, genauer gesagt Zeitungspapier, ist für die Künstlerin in doppelter Weise wichtig. Einerseits werden so bereits vorhandene Materialien recycelt, zum anderen werden aus den ehemals aus Pflanzen gewonnenen Fasern auf eine Art neue Pflanzen hergestellt.

Im Juli war Antonia Lasthaus mit 17 weiteren Studierenden am „Art Parcours II“ des Kunstvereins Ahlen beteiligt. Sie funktionierte das Ladenlokal des ehemaligen Schuhhauses Mönch in der Fußgängerzone zu einem Ausstellungsraum um. Der Co-Vorsitzende des Kunstvereins fasste die Resonanz darauf so zusammen: „Die Leute drücken sich bei Mönch die Nase platt.“ Zum Glück sind im Rathaus Everswinkel keine Schaufensterscheiben zwischen den Werken und den Betrachtern.