Investitionen in die Zukunft

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Weichen gestellt: Die Gemeinde wird sich als Nachhaltigkeitskommune qualifizieren. Der im Ort benötigte Strom, aber auch die Wärme werden künftig direkt vor Ort produziert. Der nicht benötigte Strom wird an die umliegenden Gemeinden verkauft. Bis zu neun Prozent Rendite im Jahr für Kleinanleger seien möglich, teilen die Grünen in einer Presseinformation mit. Doch stop. Es geht hier nicht um die Gemeinde Everswinkel.

So ähnlich aber konnte man es wohl vor über 15 Jahren in der Tagespresse für Saerbeck lesen. Mitglieder des Everswinkeler Ortsverbandes der Grünen haben jetzt die aktuell 7121 Einwohner zählende Klimakommune Saerbeck besucht. Und für die Grünen stellte sich im Vorfeld die Frage: „Warum sollte die Saerbecker Energiewende nicht Impulsgeberin sein für die Gemeinde Everswinkel?“

„Also machten wir Grüne uns auf den Weg, um von Saerbeck zu lernen. Wie wir erfuhren, ist dort die Zukunft schon heute gelebte Praxis“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Windkrafträder, Biogas, Fernwärme – der Energiepark von Saerbeck machte bundesweit Schlagzeilen. Die Rundführung der Everswinkeler Besucher mit Ewald Baar durch den Bioenergiepark startete an einer der großen Windkraftanlagen. Die besichtigte Anlage ist 150 Meter hoch und zählt zu den größeren im Energiepark. Die Ausdehnung des Geländes sei imposant. Alleine die Fahrt mit dem PKW durch den Solar-Abschnitt dauere einige Zeit.

Auf ehemaligen Bunkern der Bundeswehr entstand dieser erste Teil des Energieparks. „Es war schon eine Investition in eine damals unbekannte Zukunft“, erklärte Baar beim Rundgang. Insgesamt seien bislang gut 100 Millionen Euro investiert worden, die aber längst wieder eingespielt worden seien. Für die Grünen habe es an diesem Vormittag allerlei Anregungen gegeben.

„Es geht nicht darum, den Energiepark von Saerbeck zu kopieren, sondern orientiert an den Erfahrungen dieser Gemeinde maßgeschneiderte Lösungen für Everswinkel zu erarbeiten“, verdeutlicht Grünen Co-Sprecher Markus Thews. Was spreche dafür, was dagegen?

Weitere Infos unter:

https://www.saerbeck.de/Wirtschaft/Wirtschaftsstandort/Bioenergiepark.htm