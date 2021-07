Jahresüberschuss toppt Erwartungen

„Auch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie hat das Gemeinschaftsunternehmen für die Stadt Telgte sowie für die Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen seine Aufgaben wahrnehmen können und ein konstant gutes Ergebnis erreicht“, teilt der Abwasserbetrieb als Fazit in einer Presseinformation mit.

Konkret heißt das: Im Jahr 2020 wurden in allen vier Entsorgungsgebieten Investitionen in Höhe von 4,134 Millionen Euro umgesetzt. Mit einem Volumen von rund 2,7 Millionen Euro galt dabei in diesem Jahr der Fokus mehr den Erhaltungsinvestitionen im Bereich der Kläranlagen und Netze. Für neue Anschlüsse und die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten wurden demgegenüber rund 1,1 Millionen Euro investiert. Konkret in Everswinkel erfolgten Investitionen von 827 000 Euro in den Neubau und 327 000 Euro in den Bestand. Zu den Maßnahmen zählten unter anderem Erschließungsausgaben für das künftige Wohngebiet Bergkamp III (12 000 Euro), die Erweiterung von Bauwerken (20 000 Euro), Sanierungsmaßnahmen an der Kläranlage (111 000 Euro), die Kanalsanierung Am Haus Langen (135 000 Euro), die Kanalsanierung Bonhoeffer Straße (171 000 Euro), die Kanalsanierung Krummes Land (19 000 Euro), Sanierungsmaßnahmen am Hauptpumpwerk (4000 Euro) sowie weitere Abwassersammlungsanlagen (29 000 Euro).

Infolge der gebremsten Kostendynamik insbesondere im Bereich der Klärschlammentsorgung und der positiven Mengenentwicklungen für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden im Jahr 2020 zur Gebührenentlastung rund 235 000 Euro Überdeckungen an die Gebührenzahler ausgekehrt. Über einen Zeitraum von zehn Jahren ergibt die Gebührenentwicklung damit für einen Musterhaushalt gemäß dem Bund der Steuerzahler über alle Entsorgungsgebiete des Abwasserbetriebes eine jährliche Steigerung von 1,5 Prozent.

In der Erfolgsrechnung schließt das Jahr 2020 erneut mit einem Jahresüberschuss ab. „Mit 356 000 Euro übertrifft das Ergebnis die Erwartungen in Höhe von 279 000 Euro deutlich. Insgesamt führt die interkommunale Zusammenarbeit mit einem kontinuierlichen Optimierungsprozess und wirtschaftlichem Handeln beim Abwasserbetrieb TEO zu einer Stabilität in der Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung für die zunehmend komplexer werdenden Herausforderungen in der hoheitlichen Pflicht zur Abwasserbeseitigung“, heißt es in der TEO-Presseinformation.