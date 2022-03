Jan Hoyer nun Ratsmitglied

Nachdem sich Burchard Schlüter im Dezember aus der Ratsarbeit verabschiedet hatte, wurde in der Sitzung am Dienstagabend nun sein Nachfolger für die FDP-Fraktion vereidigt.

Mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Sebastian Seidel, einem Blumenstrauß und dem Abgeben der Eidesformel ist Jan Hoyer in der Ratssitzung am Dienstagabend in der Festhalle als Ratsmitglied für die FDP-Fraktion aufgenommen worden. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Ulrich Hoyer, der bei seinem Abschied 2011 auf 35 Jahre Rats- und Fraktionsarbeit zurückblicken konnte.

Begonnen hatte die Ratssitzung mit einem Moment des Schweigens. Angesichts des menschenverachtenden Kriegszuges Russlands in der Ukraine erheben sich die Ratsmitglieder zum Gedenken an die bisherigen Opfer. „Wir haben alle die Bilder und Informationen aus der Ukraine im Kopf“, leider könne man daran nichts ändern, sagte Bürgermeister Sebastian Seidel. Und er machte deutlich: „Am Ende gibt es keine Gewinner, nur Opfer.“

Am heutigen Donnerstag findet um 18 Uhr ein weiteres ökumenisches Beten für den Frieden statt, diesmal in der Johannes-Kirche.