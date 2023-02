Jeckenzug im Jubiläumsjahr

Eine Menge Karnevalswagen rollen beim Everswinkeler Umzug mit. Voraussetzung ist eine gültige TÜV-Bescheinigung. Die EKG bietet am Samstag wieder einen TÜV-Prüftermin an.

Man darf gespannt sein, wie viele Wagen-, Fuß- und Musikgruppen nach der dreijährigen Auszeit nun beim Jecken-Comeback mit am Start sind. Denn: Es ist gewissermaßen ein Jubiläums-Jecken-Jahr. Es ist nämlich genau 200 Jahre her, dass der erste organisierte Karnevalsumzug in Deutschland stattfand. Der schlängelte sich am 10. Februar 1823 durch Köln unter dem Motto „der Cölsche Held Carneval“ und wurde gleich so ein großer Erfolg, dass fortan regelmäßig Rosenmontagsumzüge stattfanden.

Die Bezeichnungen für die fünfte Jahreszeit in Deutschland reichen von Karneval über Fasching, Fastnacht und Fasenacht bis Fasnet, Faslam, Fastelovend und Fasteleer. Der närrische Frohsinn verteilt sich mittlerweile über ganz Deutschland, denn neben den Karnevals-Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz gören auch noch Aachen, München, Nürnberg, Rottweil, Berlin, Stuttgart, im Osten Cottbus sowie im Norden Bremen und Marne zu den lohnenswerten Events.

In Everswinkel werden traditionell am Sonntag vor Rosenmontag die Pferde angespannt, für die fröhliche Meile durchs Dorf. Zum 45. Mal findet das Spektakel in diesem Jahr statt. Die Vorbereitungen bei der EKG laufen auf Hochtouren. Am kommenden Samstag, 4. Februar, besteht ab 8.30 Uhr auf dem Gelände der Firma Uennigmann am Boschweg 9 wieder die Gelegenheit, die nötigen Papiere für die Karnevalswagen aufzufrischen. Diese besondere TÜV-Bescheinigung ist die Voraussetzung, um überhaupt im Zug mitrollen zu dürfen. Werden keine statischen Veränderungen am Gefährt vorgenommen, ist die Bescheinigung drei Jahre lang gültig. Anmeldungen zum TÜV-Termin sind bei Zugkommandant Jürgen Gausebeck möglich ( 0151/17 84 83 51; Mail: ekg-everswinkel@gmx.de).

Die 2003 neu gegründete EKG hat derzeit fast 100 passive Mitglieder sowie einen aktiven zehnköpfigen Vereinsvorstand mit dem Präsidenten Marcel Veltmann, Stellvertreter Benedikt Beuck, Kassierer Ole Wrzesinski, Zugkommandant Jürgen Gausebeck sowie den Beisitzern Sandra Wiggelinghoff, Iris Schöfbeck, Dirk Vorsthövel, Jochen Cremann, Bernd Henrichs und Christoph Weiß. Die karnevalistische Brauchtumspflege steht bei der EKG an erster Stelle, und neben dem Karnevalsumzug, der durch die Mitglieder sowie Sponsoren überhaupt erst ermöglicht wird, organisiert sie die jährliche Sessionseröffnung und auch das Fischessen mit Wagen- und Gruppenprämierung am Veilchen-Dienstag.

Wer bei der fröhlichen Truppe mitwirken möchte oder als Sponsor das größte Fest im Dorf unterstützen möchte, kann sich über die genannte E-Mail-Adresse oder die Homepage melden. Damit es auch weiterhin heißt: „Everswinkel: Helau!“

www.ekg-fuenftejahreszeit.de