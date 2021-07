„Jede einzelne Impfung zählt“

Gleich zum Start um 15 Uhr ist die Schlange der Impfwilligen lang. Anmelden am Empfangscounter, Bogen ausfüllen, Aufklärungsgespräch, anstellen und dann ab zur Impfnadel ins klimatisierte Impf-Mobil. Zwei Ärzte, eine Krankenschwester, ein paar medizinische Fachangestellte und ein Einsatzteam des DRK sind vor Ort. Alles wirkt routiniert. Die Impfstoffe wurden in Kühlboxen angefahren. „Wir haben ja relativ kurze Anfahrtswege, weil wir von Ennigerloh nicht so lange brauchen“, sagt Wilko Voßhans vom Kreis-Impfzentrum, der die Impf-Tournee mit organisiert. „Wir versuchen, alles zu verbrauchen. Wir haben ja Erfahrungswerte, wie viel gebraucht wird.“

Ruhig und routiniert liefen Anmeldung, Ausfüllen, Aufklärung und die Impfung ab. Foto: Klaus Meyer

Auf 60, 70 Bürger ist man immer vorbereitet, und wenn das nicht reicht, „können wir auch noch nachordern“. 15 bis 30 Minuten dauert der komplette Durchlauf von der Erfassung bis zur Impfung etwa. Zum Abschluss geht‘s in den Stuhlkreis neben dem Impfmobil. 15 Minuten entspannen und warten. Sichergehen, dass es keine allergische Reaktion auf den neuen Stoff im Körper gibt und niemand plötzlich umkippt. Um da schnell reagieren zu können, ist das DRK dabei. „Die Leute sind froh“, froh über dieses mobile Angebot vor der Haustür, beschreibt Voßhans seine Eindrücke der ersten vier Tourneetage. Es kommen Menschen, die es bislang nicht zum Impfzentrum und auch nicht zum Hausarzt geschafft haben. Alle Altersklassen. „Man sieht schon, dass die Älteren soweit durch sind“, sagt Voßhans. Aber auch der eine oder andere Rentner reiht sich ein.

Dieser Everswinkeler hatte beispielsweise zuvor einfach nicht die Zeit für eine Impfung im Impfzentrum oder beim Hausarzt gefunden und war dankfbar für die mobilie Lösung. Foto: Klaus Meyer

Etwa um 17 Uhr ist das Impf-Geschäft gelaufen, der Andrang vorbei. Voßhans wertet die mobile Kampagne als Erfolg. „70 bis 80 Bürger in jedem Ort, die sonst nicht gegangen wären. Da kann man vom Erfolg sprechen.“ In ihrer letzten Sommer-Pressekonferenz betont Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Tag parallel in Berlin, „jede einzelne Impfung zählt“. In Everswinkel sind es am Ende des Impf-Nachmittags 60. Die Hitliste: 35 Mal Biontech, 15 Mal Johnson & Johnson, sieben Mal Astra, drei Mal Moderna. Am Montag, 26. Juli, kommt das Impf-Mobil noch einmal von 15 bis 18 Uhr und in vier Wochen zur 2. Impfung.