Jede Menge Glücksmomente

Der kabarettistische Abend der KFD Everswinkel mit Anne-Marie Grage musste mehrfach verschoben werden. Am Donnerstagabend konnte das vergnügliche Event endlich stattfinden. 60 Gäste waren ins Rathaus gekommen, um die Akkordeon-Künstlerin mit dem bissigen Humor zu erleben. „Wir haben volles Haus. Viele Karten konnten wir noch an der Kasse verkaufen“, hieß es vom zufriedenen Orga-Team.

Als Anne-Marie Grage spielend mit grüner Pluderhose und ihrem unverkennbaren Markenzeichen, dem Akkordeon im Arm, den Saal betrat, eroberte sie bereits in den ersten Minuten die Herzen ihrer Zuhörerschaft im Sturm. Unter dem Motto „Wie schnell ist nichts passiert . . . zum Glück mit Anne-Marie Grage!“ verbreitet sie sofort ausgelassene Stimmung im Publikum.

Plauderei aus dem Nähkästchen

„Wer nix tut, der macht auch nix verkehrt und blamiert sich auch nicht bis auf die Knochen“, schickte sie zunächst voraus. Das wäre natürlich schade für alle, die Eintritt bezahlt hätten. Doch dann plauderte die Entertainerin aus dem Nähkästchen. Vom Abiturtreffen nach 40 Jahren etwa. „Unsere Träume werden Wirklichkeit. Da waren wir sicher.“ Anschließend schnappte sie ihr Instrument und sang, wenn auch ein wenig abgewandelt, „Those was the day my friend“ von Mary Hopkins. „Vor dem Sterben musst Du leben“, hieß es da etwa.

Auch von ihrem Untermieter Kai-Uwe wusste Anne-Marie Grage einiges zu berichten. „Der weiß alles besser, hat immer das letzte Wort, und Frauen sind ihm tendenziell unterlegen. In seinem Regal stehen Bücher wie ,Bibel für Querdenker‘ und ,Psychologie für Dummies‘“, erzählte sie weiter.

Auch Schönheitsideale und wie man diese auf keinen Fall erreicht, wurden thematisiert. „Ich sollte dünner sein und jetzt laufen gehen. Aber draußen ist es dunkel und kalt und ich habe auch keine Zeit. Das Leben ist ungerecht“, bemerkte die Künstlerin und setzte sich prompt eine dunkle Sonnenbrille auf. „Nein, das Leben ist so schön“, korrigierte sie sich gleich darauf selbst, tauschte die schwarze gegen eine rosafarbene Brille aus und schmiss Schoko-Bons in die Menge. „Das hilft immer.“

Das Publikum schunkelte, wippte und stand auf.

Zu der Melodie von „Schuld war nur der Bossa nova" sang sie „Schuld sind immer nur die anderen", und einige summten mit. „Ihr müsst das Hamsterrad verlassen und einfach mal über Pfützen springen. Das kann doch nicht so schwer sein", ermutigte sie die Besucher. Das Thema Glück war die Devise und jede Menge Glücksmomente hatten die Zuhörer an diesem Abend definitiv.