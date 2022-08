Jeder kann ein Ritter sein

Etwas tollpatschig war er schon. Doch desto mehr schlossen die Kinder ihn in ihr Herz. „Don Kidschote“ stand am Samstag auf dem Magnusplatz und wollte ein echter Ritter werden.

„Die Kinder sind immer der zweite Spieler“, weiß Christoph Bäumer. Der Schauspieler gastierte am Samstagnachmittag in seiner Solo-Rolle „Don Kidschote“ in Everswinkel.

Eine echte Bühne brauchte Bäumer für das Kindertheater nicht. Die kleine Kulisse stand auf dem Magnusplatz, die Kinder saßen auf ausgerollten Teppichen, deren Eltern auf Stühlen aus dem Rathaus. Er spielte im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe vor seinem Publikum, streifte durch die Reihen und interagierte mit den Mädchen und Jungen.

Viele Kinder und deren Eltern waren zum Magnusplatz gekommen, um zu sehen, wie der Nachfahre des berühmten Don Quijote ein echter Ritter werden möchte. Dabei konnte Don Kidschote von Anfang an auf sein junges Publikum zählen. Die Kinder riefen dem etwas tollpatschigen Mann auf dem Weg zu Ritterwürden wichtige Tipps zu oder halfen ihm bei der Suche nach seinem besten Freund Sancho. Im Gepäck hatte Kidschote auch „Don Pferd“ und eine Ahnengalerie inklusive des mit einer Armbanduhr markierten „Uhrvaters“.

Wichtige Werte vermittelt

Bei aller Tollpatschigkeit vermittelte er wichtige Werte, die jeden Menschen dazu befähigten, Ritter oder eben Ritterine zu werden. Man brauche einen Freund, man müsse jemanden liebhaben und mutig sein. Auf dieser Grundlage könne man dem gefürchteten Drachen dann auch eine deutliche Ansage machen und diesen in die Schranken verweisen.

Das Stück, im Rahmen der „Sommersuhle am Magnusplatz“ vom Kulturkreis Everswinkel ermöglicht und für alle Zuschauer kostenlos, kam gut an. Und auch Bäumer war glücklich. „Wir sind dankbar, dass es wieder Veranstaltungen dieser Art gibt“, blickt er gemeinsam mit seinem Tontechniker auf die coronabedingten Einschränkungen seiner Branche zurück. Sein Wunsch, nach dem gut einstündigen Spiel wieder viele mutige, selbstbewusste Ritter und Ritterinen im Alter von vier bis zehn geschaffen zu haben, dürfte wahr geworden sein.